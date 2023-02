Blood Sugar बढ़ने पर अक्सर झड़ने लगते हैं बाल, जानें Hair Fall रोकने और डायबिटीज कंट्रोल करने के तरीके

Hair Loss: हाई ब्लड शुगर लेवल बालों को कमजोर बना देता है.

How To Control Hair Fall In Diabetes: बालों का झड़ना अक्सर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा हो सकता है. ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज के कारण होने वाली कुछ समस्याएं बालों के झड़ने का कारण (Hair Loss Cause) बन सकती हैं, जिसमें एलोपेसिया एरीटा नामक एक इम्यून डिसऑर्डर, खराब ब्लड सर्कुलेशन और हाई ब्लड शुगर लेवल शामिल है. टाइप 2 डायबिटीज से शरीर कई तरह से प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं. टाइप 2 डायबिटीज के उपचार के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं. उनका भी कभी-कभी दुष्प्रभाव होता है जो बालों के झड़ने (Hair Loss) के रूप में सामने आता है. यहां उन तरीकों के बारे में बताया जो डायबिटीज के कारण बालों के झड़ने को रोकने में मदद कर सकते हैं.

डायबिटीज के कारण बालों के झड़ने को कैसे कम करें | How To Reduce Hair Fall Due To Diabetes