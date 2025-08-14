शुगर को कैसे कंट्रोल करें? आज से डाइट में शामिल कर लें ये 5 फूड्स शुगर नहीं भागेगा ऊपर

Food To Control Blood Sugar Level: आज दुनिया भर में डायबिटीज एक बड़ी समस्या में से एक है. डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है. गलत खान-पान शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों को अपनी डाइट का खास ध्यान देना चाहिए. यहां हम कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं जो डायबिटीज के रोगियों को उनके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं.

Blood Sugar Level Kaise Control Kare | Blood Sugar Level Control Karne Ke Upay | Sugar Level Control Karne Ke Liye Kya Khayen

शुगर को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों में फैट और कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है. जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए इनका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: पपीता खाने के फायदे ही नहीं नुकसान भी काफी हैं, ये 3 लोग गलती से न खाएं कच्चा पपीता

ग्रीन टी: ग्रीन टी में पाए जाने एंटीऑक्सीडेंट्स और रसायन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में शुगर के मरीजों इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

नट्स: कद्दू के बीज, काजू, तिल के बीज और फ्लैक्स सीड्स जैसे नट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

हल्दी: हल्दी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकती है. इसका सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है.

फल: सेब, नाशपाती, बेरीज, संतरा और अमरूद जैसी चीजों के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

Watch Video: Sudden Heart Attack: कभी नहीं आएगा अचानक हार्ट अटैक! Sr. Cardiologist ने बताए रामबाण उपाय...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)