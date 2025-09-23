Meditation की शुरूआत कैसे करें, जानिए यहां

Morning mantra: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं. काम का प्रेशर, रिश्तों में उतार-चढ़ाव, फ्यूचर की टेंशन, ये सब हमारे मन को बेचैन कर देते हैं. ऐसे में आप इन सब से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका 'ध्यान' या 'मेडिटेशन' अपना सकते हैं. ध्यान से आपको अपने अंदर एक गहरी शांति और खुशी महसूस होगी. लेकिन मेडिटेशन की शुरूआत कैसे करनी है इसके बारे में सही जानकारी होनी जरूरी है, तभी आपको इसका लाभ उठा सकेंगे. तो बिना देर किए जानते हैं...
दादी-नानी के ये 4 आसान नुस्खे, टूटटे, झड़ते और बेजान बालों में फूंक देंगे जान, हर कोई पूछेगा इनका राज!
कैसे करें ध्यान की शुरूआत1. सही जगह चुनें
ऐसी जगह चुनिए जहां शोर कम हो और आप आराम से बैठ सकें. इसके लिए आपका कमरा, बालकनी या कोई शांत बगीचा भी अच्छा है.2. सही समय चुनें
ध्यान के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको सुबह समय न मिले, तो शाम को या सोने से पहले भी कर सकते हैं. बस एक ऐसा समय तय करें जब आप इसे रोज कर सकें.3. आरामदायक पोजिशन में बैठें
जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें. आप कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं, बस अपनी पीठ सीधी रखें. पैर जमीन पर हों और हाथ गोद में या घुटनों पर रखें. आप चाहें तो पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं.4. अपनी आंखें बंद करें
धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें. अब अपनी आती-जाती सांस पर ध्यान दें. महसूस करें कि हवा आपके शरीर में कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है.6. जब मन भटके तो वापस लाएं
शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, तरह-तरह के विचार आएंगे, जोकि नॉर्मल है. जब आपको लगे कि आपका मन भटक गया है, तो उसे धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आएं.कितने समय तक करें?
शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरू करें. जब आपको इसमें मजा आने लगे और कंफर्ट महसूस हो, तो धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं. रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे.
मेडिटेशन के फायदे
- तनाव कम होगा
- मन फोकस होगा
- नींद अच्छी आएगी
- मन खुश रहेगा
- गुस्सा कम होगा
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं