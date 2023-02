हर फैट नहीं बढ़ाता वजन, यहां हैं ऐसे 6 फूड्स की लिस्ट जो हैं 'Healthy' Fats से भरपूर...

कुछ खास तरह के फैट होते हैं जो न सिर्फ आपके शरीर के लिए सामान्य रूप से अच्छे होते हैं, बल्कि वजन कम करने में भी आपकी मदद करते हैं. यह कहना है न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर पूजा भार्गव का. उन्होंने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए इस बारे में चर्चा की है. तो चलिए लेते हैं पूरी डीटेल...

Stomach Ulcer Diet: पेट के अल्सर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यहां है Tips

पूजा ने समझाया कि स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट आपको "फुल और फोकस्ड" रखती हैं, क्योंकि वे पचने में ज्यादा समय लेती हैं. उन्होंने कहा, "संतुलन में स्वस्थ वसा खाने से, आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को ज्यादा खाने से रोक सकते हैं. हेल्दी फैट आपके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है. इसलिए, जब आप वसा खाते हैं, तो आप अपनी वसा जलने की दर को बढ़ाते हैं." उन्होंने यह भी बताया कि कुछ फैट रक्त शर्करा के स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. लेकिन कैसे समझें कि-

गुड फैट और बेड फैट के बीच अंतर कैसे करें? (how to distinguish between good and bad kinds of fat?)

Good fats: गुड फैट्स कई तरह के अहार से मिल सकता है. Photo: iStock

गुड फैट बनाम बुरे या अस्वथ वसा (Healthy Fats versus Unhealthy Fats)

पूजा बताती हैं कि अनहेल्दी फैट्स आमतौर पर कुछ वनस्पति तेलों और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में पाए जाते हैं. पहले इनमें उच्च मात्रा में संतृप्त वसा होती है, जिसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं. सामान्य तौर पर, विशेषज्ञ भी ट्रांस वसा से बचने का सुझाव देते हैं क्योंकि यह इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होता है और हृदय रोग का कारण बन सकता है. दूसरी ओर, कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में स्वस्थ वसा पाई जाती है. इन वसाओं का सेवन करने से, हम उन कई लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पूजा ने पहले बताया था, जिसमें वजन कम करना भी शामिल है. यहां कुछ स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं जिनकी वह सलाह देती हैं:

हेल्दी फैट से भरपूर 6 फूड्स (Here Are 6 Foods With Healthy Fats)

1. घी

यह ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड से भरपूर है, खासतौर से संयुग्मित लिनोलेनिक एसिड (सीएलए), जो वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है.

2. अखरोट

इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स (PUFAs) और अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है. यह भी माना जाता है कि वे दिमाग के उस क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं, जो भोजन की लालसा को नियंत्रित करता है.

Bay Leaves Benefits: डायबिटीज को रोकने और आंखों के लिए फायदेमंद है तेज पत्ता, जानें इसके अनगिनत लाभ

3. नरियल

नारियल बेहतद मेटाबोलिज्म पाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए जाने जाते हैं. नारियल के तेल को अन्य प्रकार के तेलों का एक स्वस्थ विकल्प भी माना जाता है.

4. अलसी के बीज

ये ओमेगा -3 फैटी एसिड और फाइबर लिग्नांस से भरे हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेट्री होते हैं.

5. एवोकाडो

हेल्दी एवोकाडो सेहतमंद फाइबर से भरपूर हैं. ये आपको काफी देर तक पेट भरा होने का अहसास करा सकते हैं, जो अतिरिक्त कैलोरी लेने से बचाता है.

6. जैतून/जैतून का तेल

जैतून में कम कैलोरी डेंसिटी होती है और अगर इसे कम मात्रा में सेवन किया जाए तो यह वजन घटाने में सहायता कर सकता है. जैतून के तेल में स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है

यहां देखें पोस्ट