Stomach Ulcer Diet: पेट के अल्सर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यहां है Tips

पेट के अल्सर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

Peptic Ulcer Diet, What to Eat and What to Avoid : हमारी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे खाने पीने की आदतों पर पड़ रहा है. बिना आराम से चबाए जल्दी जल्दी खाना खाना, जब वक्त मिले तब खाना खाना. जो मिल जाए या जो टेस्टी लगे सिर्फ वही खाना. लाइफस्टाइल की ये आदतें अब पेट के लिए खतरा बनती जा रही हैं. जो खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है अब वही खाना पेट की अलग अलग तकलीफों का कारण बन रहा है. इन तकलीफों में एसिडिटी, कब्ज, पेट खराब होना और गैस जैसी तकलीफें तो शामिल हैं ही, पेट में छाले भी हो सकते हैं. जिन्हें स्टमक अल्सर भी कहा जाता है.