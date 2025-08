Blue Origin Mission: 11 मिनट का रोमांच, करोड़ों खर्च...आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे 6 लोग, इनमें आगरा के बहल भी

दुनिया के तीसरे अरबपति जेफ बेजोस की एयरोस्पेस और स्पेस टूरिज्म कंपनी ब्‍लू ऑरिजिन (Blue Origin) तीन अगस्‍त को अंतरिक्ष की एक और यात्रा कराने वाली है. ये यात्रा करने वाले 6 लोगों में एक भारतीय मूल के अमेरिकी भी शामिल हैं. मूल रूप से आगरा के रहने वाले रियल एस्‍टेट इन्‍वेस्‍टर अरविंदर 'आर्वी' सिंह बहल भी शामिल हैं. ये उड़ान 3 अगस्त को पश्चिमी टेक्सास से लॉन्‍च होने वाली है. ये उड़ान, एनएस-34, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है, जो अब तक 70 लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवा चुका है. इसके जरिये लोगों को अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा, कर्मन रेखा के पार ले जाया जा चुका है.

अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा

एनएस-34 में अंतरराष्ट्रीय चालक दल शामिल हैं. बहल न केवल अपनी भारतीय जड़ों के लिए, बल्कि निरंतर रोमांचकारी जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं. एक अमेरिकी नागरिक के रूप में, वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले कुछ भारतीय मूल के नागरिकों में से एक बन जाएंगे.

कौन हैं अरविंदर 'आर्वी' बहल?

यमुना नदी के किनारे बसे शहर आगरा में जन्‍मे आर्वी बहल के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वो एक रियल एस्‍टेट निवेशक हैं. वो बहल प्रॉपर्टीज के चेयरमैन हैं, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है. बहल 1975 से इस कंपनी को लीड कर रहे हैं. रियल एस्‍टेट इंडस्‍ट्री में 50 से ज्‍यादा वर्षों के अनुभव वाले बहल ने अपनी वैश्विक यात्राओं के साथ-साथ एक सफल व्यावसायिक करियर भी बनाया है.

जीवन में रोमांच के शौकीन

रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्वी बहल खुद को साहसी बताते हैं. ब्लू ऑरिजिन की वेबसाइट पर बताया गया है कि उन्होंने दुनिया के हर देश की यात्रा करना अपना निजी मिशन बना लिया है. बहल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की भी यात्रा कर चुके हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट और गीजा के पिरामिडों पर स्काईडाइविंग भी कर चुके हैं. उनके पास निजी पायलट का लाइसेंस भी है और वे हेलीकॉप्टर उड़ाने में प्रशिक्षित हैं. न्यू शेपर्ड पर सवार होकर उप-कक्षीय अंतरिक्ष में उनका ये सफर, उनके साहसिक, रोमांचकारी जीवन में स्वाभाविक विस्तार है.

इस रोमांचकारी यात्रा में ये 5 लोग भी

जस्टिन सन, टेक उद्यमी और ट्रॉन के फाउंडर

गोखान एर्डेम, एक तुर्की व्यवसायी और अंतरिक्ष प्रेमी

डेबोरा मार्टोरेल, एक प्यूर्टो रिकान मौसम विज्ञानी और साइंस जर्नलिस्‍ट

लियोनेल पिचफोर्ड, स्पेन में रहने वाले एक ब्रिटिश शिक्षक

जेडी रसेल, ब्लू ओरिजिन के एक रिटायर्ड यात्री और उद्यम पूंजीपति

इस तरह लॉन्‍च होता है मिशन

34वीं उड़ान, 14वां मानव मिशन

ये ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड कार्यक्रम का 14वां मानवयुक्त मिशन होगा, जबकि अब तक की कुल मिलाकर 34वीं उड़ान होगी. इस मिशन का लाइव प्रसारण किया जाएगा. प्रक्षेपण से 30 मिनट पहले वेबकास्ट शुरू होगा. ये उड़ान केवल एक रोमांचक यात्रा से कहीं ज्‍यादा है, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री शामिल होने वाले हैं.

महज 11 मिनट की यात्रा, करोड़ों खर्च

कंपनी का लक्ष्‍य इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराना है, जिसके लिए कंपनी न्यू शेपर्ड (New Shepard) नामक एक रॉकेट का इस्तेमाल करती है. ये यात्रियों को पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की कर्मन लाइन (Karman line) के पार ले जाता है. यह यात्रा लगभग 11 मिनट की होती है, जिसमें यात्रियों को कुछ मिनटों के लिए भारहीनता (zero gravity) का अनुभव होता है.

इस रोमांचकारी यात्रा का खर्च करोड़ों में होता है. ब्लू ऑरिजिन की उड़ान बुकिंग की कीमत अक्‍सर गुप्त रखी जाती है, हालांकि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि ऑर्डर प्रोसेस शुरू करने के लिए 150,000 डॉलर का रिफंडेबल अमाउंड जरूरी होता है. टिकट की अंतिम कीमत प्रक्रिया के बाद तय की जाती है और ज्‍यादातर गोपनीय ही रहती है. एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इसकी कीमत 5,00,000 डॉलर प्रति सीट से ज्‍यादा रही होगी.

स्‍पेस टूरिज्‍म में बड़ा नाम- ब्‍लू ऑरिजिन

जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन (Blue Origin) एक एयरोस्पेस और स्पेस टूरिज्म कंपनी है, जिसकी स्थापना 2000 में जेफ बेजोस ने की थी. ये कंपनी अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने और अंतरिक्ष से जुड़ी अन्य तकनीकों को विकसित करने पर काम करती है.

कंपनी केवल स्पेस टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है. ये नासा (NASA) के साथ मिलकर आर्टेमिस मिशन (Artemis Mission) के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए 'ब्लू मून' (Blue Moon) नामक लैंडर भी विकसित कर रही है.

कंपनी एक और बड़े रॉकेट 'न्यू ग्लेन' पर काम कर रही है, जो सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा. साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को ऑरिबट और चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम होगा.

ब्लू ऑरिजिन ने कई ऐतिहासिक उड़ानें भरी हैं, जिनमें से एक में जेफ बेजोस खुद भी शामिल थे. कंपनी पहली बार पूरी तरह से महिला चालक दल को अंतरिक्ष में भेजकर भी इतिहास रच चुकी है.