Summer Diet Tips: गर्मियों में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ये चीजें, वर्ना हो जाती हैं कई दिक्कतें, कड़ाई से करें पालन

Foods Not To Eat In Summer: केवल अपने घरों में बैठकर गर्मी की शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है. ऐसे तरीके हैं जिनसे आप वास्तव में गर्मी के महीनों के दौरान गर्मी महसूस करने के तरीके को कंट्रोल कर सकते हैं. बेशक, जब गर्मी आपको थका देती है तो एक अच्छी डाइट अक्सर तरोताजा महसूस करने की कुंजी होता है. जैसे कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए, वैसे ही कुछ चीजें हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए. गर्मियों में क्या नहीं खाना चाहिए (What Not To Eat In Summer) इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी बताती हैं कि गर्मियों में हमें किन चीजों से बचना चाहिए? यहां छह चीजों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें आपको गर्मियों में नहीं खाना चाहिए.