सुबह खाली पेट हल्दी के साथ खा लें ये एक चीज, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा लिवर

Liver Detox Remedy: लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. ये न केवल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, बल्कि पाचन, हार्मोन बैलेंस और स्किन हेल्थ को भी कंट्रोल करता है. ऐसे में लिवर की सही देखभाल बेहद जरूरी है. हालांकि, आज के समय में लोग बाहर का अनहेल्दी खाना ज्यादा खाने लगे हैं. इसका उनकी सेहत पर बेहद खराब असर पड़ता है. जंक फूड से खासकर हमारा लिवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. ऐसे में यहां हम आपको लिवर को डिटॉक्स करने का एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

चाहिए होंगी ये चीजें

इस नुस्खे को आजमाने के लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत होगी. पहली हल्दी (Turmeric) और दूसरी मुलेठी (Licorice).

श्वेता शाह बताती हैं, हल्दी को आयुर्वेद में गोल्डन लिवर प्रोटेक्टर कहा गया है. इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व लिवर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, हल्दी के नियमित सेवन से लिवर की सूजन कम हो सकती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, बाइल जूस का फ्लो बढ़ता है, जिससे फैट्स आसानी से डाइजेस्ट होते हैं.

वहीं, मुलेठी को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह लिवर की गर्मी (पित्त) को शांत कर, लिवर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करती है. साथ ही मुलेठी के सेवन से हार्मोन बैलेंस करने में भी मदद मिलती है.

श्वेता शाह के अनुसार, हल्दी और मुलेठी साथ मिलकर लिवर की पूरी सफाई और मरम्मत करते हैं. एक ओर जहां हल्दी टॉक्सिन्स को साफ करती है, तो वहीं मुलेठी लिवर को शांत कर उसकी मरम्मत करती है.

इसके लिए 1/2 चम्मच हल्दी में 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाएं.

अब, तैयार मिश्रण को एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह चला लें.

इसे रोज सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले पी लें.

श्वेता शाह के मुताबिक, यह आसान सा घरेलू उपाय आपके लिवर को रोजाना डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है. हल्दी और मुलेठी दोनों ही आयुर्वेद में वर्षों से उपयोग की जा रही औषधियां हैं. इसे अपने सुबह के रूटीन में शामिल कर आप न सिर्फ लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि पाचन, हार्मोन और स्किन हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.