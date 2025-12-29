फिल्म निर्माता किरण राव ने कराई अपेंडिक्स की सर्जरी, जानें क्यों होती है अपेंडिक्स में दिक्कत और कैसे पहचानें लक्षण

मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक किरण राव को अपेंडिक्स की सर्जरी (Appendix Surgery) करानी पड़ी. लापता लेडीज (Lapata Ladies) और धोबी घाट (Dhobi Ghat) जैसी संवेदनशील और सराही गई फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली किरण राव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर बताया कि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर लौट आई हैं. उन्होंने अपने डॉक्टरों, अस्पताल की टीम और परिवार के सदस्यों का आभार जताते हुए मॉडर्न मेडिकल साइंस की सराहना की.

किरण राव (Kiran Rao) ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थीं, तभी उनके अपेंडिक्स ने उन्हें रुकने और खुद का ध्यान रखने की याद दिला दी. उनकी यह पोस्ट न सिर्फ उनके हेल्थ अपडेट की जानकारी देती है, बल्कि आम लोगों का ध्यान भी अपेंडिक्स जैसी आम लेकिन गंभीर समस्या की ओर खींचती है.

क्या है अपेंडिक्स? | What is the Appendix?

अपेंडिक्स हमारे पेट के दाहिने निचले हिस्से में स्थित एक छोटी सी नली जैसी संरचना होती है, जो बड़ी आंत से जुड़ी रहती है. मेडिकल साइंस में अपेंडिक्स की कोई बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका नहीं मानी जाती, लेकिन जब इसमें सूजन आ जाती है तो यह गंभीर समस्या बन सकती है. इस स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है.

अपेंडिक्स में दिक्कत क्यों होती है? | Why Do Problems Occur in the Appendix?

अपेंडिक्स की समस्या आमतौर पर तब होती है जब इसके अंदर मल, संक्रमण या सूजन के कारण ब्लॉकेज हो जाता है. इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

लंबे समय तक कब्ज रहना

फाइबर की कमी वाली डाइट

बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण

आंतों में सूजन या रुकावट

जब अपेंडिक्स में सूजन बढ़ती है, तो तेज दर्द, बुखार, उल्टी और मतली जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. समय पर इलाज न हो तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है.

अपेंडिक्स के सामान्य लक्षण | Common Symptoms of Appendicitis

अपेंडिक्स की समस्या के लक्षण अक्सर अचानक शुरू होते हैं। इनमें शामिल हैं:

पेट के दाहिने निचले हिस्से में तेज दर्द.

दर्द का नाभि से नीचे की ओर बढ़ना.

भूख न लगना.

उल्टी या मतली.

हल्का या तेज बुखार.

ऐसे लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है.

अपेंडिक्स का इलाज क्यों है सर्जरी? | Why is Surgery the Treatment for Appendicitis?

अपेंडिक्स में सूजन होने पर सबसे सुरक्षित और प्रभावी इलाज सर्जरी माना जाता है. आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए अपेंडिक्स को आसानी से निकाल दिया जाता है, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है. किरण राव की सर्जरी भी मॉडर्न मेडिकल सुविधाओं की मदद से सफलतापूर्वक हुई और वह जल्द ही घर लौट सकीं.

अपेंडिक्स की समस्या से बचाव कैसे करें? | How to Prevent Appendix Problems?

हालांकि अपेंडिक्स की समस्या को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर जोखिम कम किया जा सकता है:

फाइबर से भोजन जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं

पर्याप्त पानी पिएं.

कब्ज से बचें.

समय पर भोजन करें और जंक फूड कम लें.

पेट दर्द को नजरअंदाज न करें.

अपेंडिक्स एक छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है. इसलिए शरीर के संकेतों को समझें, सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें.

