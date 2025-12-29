विज्ञापन

आमिर खान से सैपरेशन के बाद भी किरण राव लिखती हैं एक्स पति का नाम? बताया- नए साल से पहले अस्पताल में हुईं एडमिट

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव अपेंडिक्स सर्जरी के लिए नए साल से पहले अस्पताल पहुंची और कहा- पार्टी के लिए तैयार थी.

किरण राव का हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन

फिल्ममेकर किरण राव हाल ही में अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए अस्पताल में एडमिट हुई थीं, जिसकी जानकारी डायरेक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी. लेकिन इस पोस्ट में जिस फोटो ने फैंस का ध्यान खींचा वह था उनके हाथ में अस्पताल और वॉर्ड एक्सेस पर हाथ में बंधे बैंड, जिसमें उनका नाम किरण आमिर राव खान. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि किरण ने साल 2004 में शादी की थी. वहीं जुलाई 2021 में कपल ने अलग होने की जानकारी फैंस को दी थी. वहीं अब आमिर खान गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो फिल्ममेकर ने शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने ट्रीटमेंट और अस्पताल की भी झलक दिखाई. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा धीमी हो जाओ, गहरी सांस लो और शुक्रगुजार रहो.

आगे उन्होंने लिखा, इन सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मॉडर्न मेडिसिन (अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह पूरा 12mm डायमीटर का अपेंडिक्स 10.5mm कैथेटर से कैसे बाहर आया, भगवान का शुक्र है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं). - डॉ. कायोमर्ज़ कपाड़िया और पूरी सर्जिकल टीम, इरा, पोपाय और शेफाली TLC और हॉस्पिटल में साथ सोने के मजे के लिए, सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सुपर केयर, मेरे दोस्तों और परिवार वालों का सही समय पर मदद करना (आमिर, चार्ल्स और अमीन जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया), और मेरे दूसरे प्यारे लोग जो ज्यादातर मेरे सूजे हुए होंठों पर हंसने आए. एक एलर्जिक रिएक्शन, दुख की बात है कि वे अब नॉर्मल और बिना ग्लैमर के हो गए हैं.

इसके आगे हेल्थ अपडेट देते हुए किरण राव ने बताया कि उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है. फिल्ममेकर ने लिखा, खैर, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और मैं घर वापस आ गई हूं, नए साल में आराम से जाने के लिए तैयार हूं. 2025 मेरे और मेरे अपनों के लिए अच्छा रहा, और उम्मीद है कि 2026 सभी के लिए दयालु, मजेदार, प्यार से भरा होगा - और बेहतर AQI वाला होगा. PS - तस्वीरें हैं, मेरे हॉस्पिटल के कमरे से नजारे, मेरे किम K जैसे होंठ, (पूरी तरह से नहीं) हॉस्पिटल ID टैग पर मेरा नाम, और मैं अपने पहले खाने में से एक का आनंद लेते हुए.

गौरतलब है कि आमिर खान और किरण राव की शादी 28 दिसंबर 2005 में हुई थी. वहीं दोनों की मुलाकात 2001 में लगान फिल्म के सेट पर हुई थी. जहां किरण राव असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. दोनों की नजदिकियां बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली. हालांकि जुलाई 2021 में कपल ने अलग होने का फैसला किया. वहीं दोनों अब बेटे आजाद की को पेरेंटिंग करते हैं. जबकि आमिर खान ने इसी साल गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते को पब्लिक किया था.

