सबसे तेजी से बाल बढ़ाने के 10 रामबाण तरीके, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताए बालों को लंबा करने के उपाय

बालों को तेजी से लंबा करने का तरीका (Balo ko lamba karne ka tarika)

Sabse Tez Baal Badhane Wala Tel aur 10 Tarike: बालों को तेजी से बढ़ाने वाला तेल कौन सा है, 15 दिन में बालों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बालों को तेजी से लंबा करने के लिए कौन से तेल की मसाज करें और क्या खाएं या मैं अपने बालों को तेजी से कैसे लंबा कर सकती हूं... अगर आप अक्सर ऐसे ही सवाल गूगल पर सर्च करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बालों को तेजी से लंबा करने का बेस्ट तरीका क्या है. इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की आयुर्वेदिक एक्सपर्ट प्रो. राम अवतार से. इस लेख में प्रो. राम अवतार बता रहे हैं कि आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, जिससे कि बाल तेजी से लंबे होते हैं.

1. सही डाइट लें

बालों की मजबूती शरीर के अंदर से आती है. अपनी डाइट में बायोटिन, जिंक और विटामिन A, C और D को शामिल करें. ये पोषक तत्व बालों को जड़ों से बढ़ने में मदद करते हैं.

2. स्कैल्प की मालिश करें

नियमित रूप से सिर की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ें (Follicles) सक्रिय होती हैं. बेहतर नतीजों के लिए आप रोजमेरी (Rosemary) या पिपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. Also Read: सबसे तेजी से बाल बढ़ाने वाला तेल कौन सा है? | Sabse Tez Baal Badhane Wala Tel

3. हीटिंग टूल्स से दूरी बनाएं

स्ट्रेटनर या कर्लिंग मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल बालों को कमजोर कर देता है और वे बीच से टूटने लगते हैं. अगर इस्तेमाल करना भी पड़े, तो पहले 'हीट प्रोटेक्टेंट' सीरम जरूर लगाएं.

4. समय पर ट्रिमिंग कराएं

हर 6 से 8 हफ्ते में बालों को नीचे से थोड़ा कटवाना (Trim) जरूरी है. इससे दोमुंहे बालों की समस्या खत्म होती है और बाल स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं.

5. धूप से बचाएं

जैसे धूप स्किन को नुकसान पहुँचाती है, वैसे ही UV किरणें बालों को रूखा और कमजोर बना देती हैं. बाहर निकलते समय हैट (Hat) पहनें या UV-प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें.

6. टाइट हेयरस्टाइल न बनाएं

बालों को बहुत कसकर बांधने या टाइट चोटी बनाने से जड़ों पर खिंचाव पड़ता है और बाल टूटने लगते हैं. कोशिश करें कि बाल ढीले बांधें.

7. खूब पानी पिएं

शरीर में पानी की कमी होगी तो बाल भी रूखे हो जाएंगे. खुद को हाइड्रेटेड रखने से बालों की चमक बनी रहती है और वे जल्दी नहीं टूटते.

8. पूरी नींद लें

जब आप सोते हैं, तो शरीर खुद की मरम्मत (Repair) करता है. बालों की ग्रोथ के लिए रोजाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है.

9. सब्र रखें

बाल रातों-रात लंबे नहीं होते. अपनी हेयर केयर रूटीन को ईमानदारी से फॉलो करें और थोड़ा धैर्य रखें, आपको फर्क जरूर दिखेगा.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)

