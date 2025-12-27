मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस कोच नम्रता पुरोहित, जिन्होंने मलाइका अरोड़ा, सारा अली खान और जाह्नवी कपूर जैसे सितारों को ट्रेन किया है, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से सबको मोटिवेट करती रहती हैं. इस बार उन्होंने साल 2025 का अंत एक बेहद मजेदार और मुश्किल फिटनेस चैलेंज के साथ किया है.

इस चैलेंज में नम्रता BOSU बॉल के ऊपर प्लैंक पोजीशन में खड़ी हैं. उन्होंने बॉल को उल्टा रखा है (गोल वाला हिस्सा नीचे) और अपने हाथ पूरी तरह सीधे रखे हैं. असली ट्विस्ट तब आता है जब पीछे से कोई छोटी बॉल फेंकता है और नम्रता को अपने पूरे शरीर का बैलेंस बनाकर उस छोटी बॉल को हिलाते हुए ठीक बीच में लाना होता है.

क्या है नम्रता का नया फिटनेस चैलेंज?

नम्रता ने इसे बड़ी आसानी से कर दिखाया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने 'फेल वीडियो' भी शेयर किए ताकि लोग जान सकें कि इसे करना इतना आसान नहीं है. इसके लिए जबरदस्त कोर स्ट्रेंथ और फोकस की जरूरत होती है.

BOSU बॉल से करें ये 5 बेहतरीन एक्सरसाइज

अगर आप भी नम्रता की तरह फिट रहना चाहते हैं, तो BOSU बॉल के साथ ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें:

BOSU प्लैंक (BOSU Plank): बॉल पर हाथ रखकर प्लैंक करें. इससे आपके पेट की मांसपेशियां (Abs), कंधे और हाथ मजबूत होते हैं. शुरू में 20-30 सेकंड करें. BOSU स्क्वॉट्स (BOSU Squats): बॉल के गोल वाले हिस्से पर खड़े होकर धीरे-धीरे उठक-बैठक करें. यह पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाता है और बैलेंस सुधारता है. BOSU पुश-अप्स (BOSU Push-Ups): बॉल पर हाथ रखकर पुश-अप्स लगाएं. इससे सीने, हाथों और कोर पर ज्यादा असर पड़ता है. BOSU माउंटेन क्लाइम्बर्स (BOSU Mountain Climbers): प्लैंक पोजीशन में बॉल को पकड़ें और घुटनों को बारी-बारी से छाती की तरफ लाएं. यह कोर और कार्डियो के लिए बेस्ट है. सिंगल-लेग बैलेंस (Single-Leg Balance): एक पैर पर बॉल के ऊपर खड़े हों. इससे टखनों की मजबूती बढ़ती है और फोकस बेहतर होता है.

नम्रता पुरोहित का यह चैलेंज याद दिलाता है कि फिटनेस केवल मेहनत नहीं, बल्कि मौज-मस्ती भी है!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)