बिना फेशियल कराए त्वचा पर ग्लो कैसे लाएं? ये घरेलू उपाय करेंगे मदद

Face Par Glow Kaise Laye Gharelu Upay: बदलता लाइफस्टाइल, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और गलत खानपान के कारण त्वचा का नेचुरल ग्लो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और यही कारण है लोग स्किन को चमकदार बनाए रखने के लिए पार्लर जाकर महंगे फेशियल करवाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए पार्लर जाना भी संभव नहीं होता. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको आजमाकर आप बिना फेशियल कराए अपनी त्वचा पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो आसान घरेलू नुस्खे जो आपकी स्किन को अंदर से निखार देंगे.

चेहरे पर क्या लगाएं जो चमक आ जाए?

हल्दी-दही: हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा से डलनेस और दाग-धब्बों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. वहीं, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो त्वचा को सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकता है. एक चम्मच दही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

गुलाबजल-नींबू: गुलाबजल त्वचा को ठंडक देता है और नींबू में मौजूद विटामिन सी चेहरे की रंगत निखारता है. एक चम्मच गुलाबजल में आधा चम्मच नींबू रस मिलाकर रुई की मदद से चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं और फिर चेहरा धो लें. ये उपाय रात में करें और अगले दिन सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

बेसन-दूध: बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है, वहीं दूध त्वचा को पोषण देता है. दो चम्मच बेसन में थोड़ा दूध और एक चुटकी हल्दी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें, फिर इसे चेहरे पर लगाकर सूखने दें और फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए पेस्ट हटा लें.

शहद-एलोवेरा: एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर है. वहीं, शहद स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. एक चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच शहद मिलाकर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और बाद में धो लें. यह पैक रोज लगाने से स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)