Skin Care: सर्दियों की त्वचा को नेचुरल विटामिन C की जरूरत क्यों होती है? ये हैं 3 कारण

Skin Care: सर्दी में हवा में नमी की कमी और घर के अंदर हीटिंग के कारण त्वचा रूखी और डल हो जाती है. इस समय विटामिन सी का उपयोग त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद कर सकता है.

त्वचा की देखभाल
Skin Care: सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, क्योंकि सर्दी में हवा में नमी की कमी और घर के अंदर हीटिंग के कारण त्वचा रूखी और डल हो जाती है. ऐसे में त्वचा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इस समय विटामिन सी का उपयोग त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल विटामिन सी आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है? चलिए आपको बताते नेचुरल विटामिन सी से आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

त्वचा को नमी

नेचुरल विटामिन सी त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा रूखी और डल नहीं होती है. यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और उसे एक चमकदार और हेल्दी रूप देता है. उदाहरण के लिए, गुलाब के तेल से मिलने वाले विटामिन सी में विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड भी होते हैं. इससे एक तालमेल प्रभाव पैदा होता है, जिसमें यह तत्व न सिर्फ काले धब्बों को दूर करता है, बल्कि नमी को भी बनाए रखता है.

त्वचा चमकदार बनाने के लिए

सर्दियों में त्वचा पहले से ही नाजुक होती है. प्राकृतिक विटामिन सी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है. यह त्वचा के दाग-धब्बों को कम करता है और त्वचा को एक समान रंग देता है. दरअसल, सिंथेटिक विटामिन सी अस्थिर होता है और हवा के संपर्क में आते ही अपनी प्रकृति खो देता है. पौधे से प्राप्त विटामिन सी प्राकृतिक रूप से पौधे के एंटीऑक्सीडेंट्स द्वारा स्थिर रहता है.

धूप से सुरक्षा

सर्दियों की धूप धोखे वाली होती है. यूवीबी किरणें जो त्वचा को जलाती हैं भले ही कमजोर हों, लेकिन यूवीए किरणें उतनी ही शक्तिशाली होती हैं और बादलों और कांच को भी भेद सकती हैं. नेचुरल विटामिन सी त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है. यह त्वचा को नुकसान पहुंचने से बचाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

