रोने से इस ऑर्गन पर होता है असर, तो ज्यादा गुस्से से ख़राब हो सकता है शरीर का ये अंग!

Traditional Chinese medicine (TCM): क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप टेंशन में होते हैं, तो आपके पेट में हलचल क्यों होती है या स्ट्रेस होने पर सीने में जकड़न क्यों महसूस होती है? तो आपको बता दें, इसके पीछे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (TCM) थ्योरी है. दरअसल TCM में इमोशन और फिजिकल हेल्थ का गहरा संबंध माना जाता है. यानी हमारी फीलिंग्स शरीर के अंगों से जुड़ी होती हैं, जैसे गुस्सा, एंग्जाइटी, सेडनेस लिवर और लंग्स से जुड़े हुए माने जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (TCM) में कौन सी भावनाएं किस अंग से जुड़ी है?

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (TCM) थ्योरी के अनुसार, जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा, लिवर से जुड़ा हुआ माना गया है. ऐसे में यह लिवर को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें पीरियड में दर्द, सिरदर्द, चेहरे और आंखों का लाल होना, चक्कर आना और मुंह सूखना शामिल हैं.

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में जानें ? | Know About Traditional Chinese Medicine (TCM) Theory

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी 2,000 से भी ज्यादा वर्षों से फॉलो की जा रही है. बता दें, इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं. ऐसे में इस थ्योरी में माना जाता है, कि भावनात्मक असंतुलन (Emotional Imbalance) के कारण शरीर के अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई बीमारियां पैदा होती है.

शरीर के अंगों से जुड़ी है ये 5 फीलिंग्स | These 5 Feelings are Related to Body Parts

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी को पांच बेसिक फीलिंग्स तक सीमित किया गया है, जो इस प्रकार है.

लिवर से क्रोध

किडनी से डर

दिल से खुशी

फेफड़ों से दुःख और शोक

Spleen से टेंशन, एंग्जाइटी

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से ठीक होती है ये बीमारी | This Disease is Cured by Traditional Chinese Medicine

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी के अनुसार, स्तनों में सूजन, मासिक धर्म में दर्द और मासिक धर्म के दौरान चिड़चिड़ापन का इलाज कुछ जड़ी-बूटियों और एक्यूपंक्चर पॉइंट से किया जाता है.

इसी के साथ गठिया, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, माइग्रेन, घुटने का दर्द,बांझपन और गर्भावस्था से संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है. बता दें, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 7 तरीका यानी एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन, मोक्सीबस्टन, कपिंग थेरेपी, तुई ना, क्यूई गोंग और ताई ची, और डायटरी थेरेपी (Dietary Therapy) के जरिए इलाज किया जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)