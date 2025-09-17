विज्ञापन
वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद फिर से शुरू, Yatra के दौरा Health का इस तरह रखें ध्यान

Vaishno Devi Yatra Health Precautions: 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है. ऐसे में तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखें. यहां जानें- जरूरी बातें.

वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद फिर से शुरू, Yatra के दौरा Health का इस तरह रखें ध्यान
वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद फिर से शुरू

Vaishno Devi Yatra Health Precautions: भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा स्थगित होने के बाद वैष्णो देवी तीर्थयात्रा फिर से शुरू कर दी गई है. बता दें, कश्मीर के कटरा जिले में बादल फटने से हुए भूस्खलन के बाद तीर्थयात्रा स्थगित कर दी थी. इस भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे. ऐसे में अगर आप इस बार वैष्णो देवी जाने की योजना बना रहे हैं, तो जान लें कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है और किन चीजों को अवॉइड करने में समझदारी है. 

वैष्णो देवी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सावधानियां | Health Precautions During Vaishno Devi Yatra|

  • वैष्णो देवी यात्रा के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. ऐसे में  पहले से मौजूद बीमारियों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें. उसके बाद ही यात्रा की योजना बनाएं.
  • वैष्णो देवी मंदिर तक की पैदल यात्रा की दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर तक की है, जिसकी शुरुआत कटरा से होती है. ऐसे में अगर आपको दिल, सांस या हड्डी से संबंधित परेशानी है, तो पैदल चढ़ाई करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें. इसी के साथ आप मंदिर तक पहुंचने के लिए घोड़ों या पालकी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो मौसम के अनुसार पैकिंग करना न भूलें, ताकि आप किसी भी तरह से बीमार न पड़े. ऐसे में सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने और स्कार्फ और गर्मियों के लिए हल्के सूती कपड़े साथ लाएं. वहीं ट्रेक लंबा है, ऐसे में आरामदायक जूते पहनना जरूरी है, ताकि पैर में दर्द न हो.
  • यात्रा के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं. ताकि आपको खुद को चक्कर आने और सिर दर्द से बचा सके.
  • अगर यात्रा के दौरान आप ज्यादा थक जाते हैं, तो बीच- बीच में रुक कर जरूर आराम करें.  इसी के साथ खुद पर ज्यादा जोर न डालें. अपने शरीर की सुनें.

यात्रा के दौरान इन चीजों को करें इग्नोर, सेहत के लिए अच्छा

  • वैष्णो देवी यात्रा के दौरान धूम्रपान, शराब और तम्बाकू का सेवन करें से बचे.
  • इमरजेंसी सिचुएशन या मेडिकल संबंधी समस्याओं के लिए, जानकारी हेतु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से संपर्क करें.
  • वैष्णो देवी रूट पर बेसिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं.

 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

