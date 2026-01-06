बादाम को कितने घंटे भिगोना चाहिए, बादाम खाने का सही समय क्या है? जानिए यहां

Badam Kitne Ghante Bhigona Chahiye: बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि यह विटामिन E, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो पाचन, दिल, दिमाग, त्वचा, बालों, वजन कंट्रोल और ब्लड शुगर को बेहतर बनाने में मदद करता है. खासकर जब रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाए जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बादाम को कितने घंटे तक भिगोना चाहिए. बादाम को खाने का समय क्या है?

बादाम को कितने घंटे पानी में भिगोकर रखना चाहिए?

बादाम खाना शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन बादाम को कच्चा खाने के बजाय भिगोकर खाना बेहतर होता है. भीगे हुए बादाम में अधिक पोषक तत्व होते हैं. बादाम को प्रतिदिन आठ घंटे पानी में भिगोकर खाना बेहतर होता है. भीगे हुए बादाम का सेवन करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

नियमित रूप से बादाम खाने से 'खराब' एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है. बादाम में मौजूद स्वस्थ वसा, जिनमें मोनोअनसैचुरेटेड वसा भी शामिल है, खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में सहायक होती है. इससे हार्ट हेल्थ में सुधार हो सकता है.

बादाम ब्लड शुगर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इनमें मैग्नीशियम की मात्रा भी असामान्य रूप से अधिक होती है. अध्ययनों से पता चलता है कि मैग्नीशियम से भरपूर आहार इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है.

भीगे हुए बादाम एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. बादाम सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में भी फायदेमंद होते हैं.

बादाम का नियमित सेवन भूख को कंट्रोल करने में सहायक होता है. बादाम में भरपूर मात्रा में वनस्पति-आधारित प्रोटीन और आहार फाइबर होता है, जो ऐसे हार्मोन को उत्तेजित करते हैं जो मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि पेट भरा हुआ है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.