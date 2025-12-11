फेफड़ों की गंदगी कैसे साफ करें? ये होममेड ड्रिंक्स दिखा सकती हैं कमाल

Lungs Kaise Saaf Kare: प्रदूषण, धूल, धूम्रपान, सर्दियों की ठंडी हवा और बदलता लाइफस्टाइल कमजोर फेफड़ों का कारण बनते हैं और जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है फेफड़ों को भी स्वस्थ रखना बेहद जरूरी माना जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपने रूटीन में शामिल कर आप फेफड़ों को साफ रख सकते हैं.

फेफड़ों में जमा कफ कैसे निकालें?

हल्दी वाला पानी: हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी-इन्फ्लेमेटरी तत्व है, जो फेफड़ों को साफ करने में मदद कर सकता है. इसे सुबह खाली पेट पीने से सांस लेने में हल्कापन महसूस हो सकता है.

अजवाइन-तुलसी काढ़ा: अजवाइन के बीजों में मौजूद तत्व फेफड़ों में जमा गंदगी को साफ करने और सांस लेने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, तुलसी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण फेफड़ों को संक्रमण से बचा सकते हैं.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में म पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और फेफड़ों की कोशिकाओं को मजबूत बना सकते हैं. नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है

अदरक-नींबू चाय: अदरक और नींबू की चाय शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचा सकती है. यह फेफड़ों में जमा कफ को पिघलाने और निकालने में बहुत कारगर है. अगर आप इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो इम्यूनिटी को बहु मजबूत बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)