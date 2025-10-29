Right time to eat chawal : 1 दिन में कितना चावल खाना चाहिए, जानिए यहां

Rice FAQ : चावल हमारे भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है. लंच हो या डिनर, चावल के बिना थाली अधूरी सी लगती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि चावल खाने का सही समय क्या है और एक दिन में कितना चावल खाना चाहिए. आइए आज के इस आर्टिकल में इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, ताकि आप चावल को सही तरीके से डाइट में शामिल कर सकें.

चावल खाने का सबसे अच्छा समय कौनसा है?

बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि चावल खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है. दिन के समय हमारा शरीर बहुत एक्टिव रहता है और मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है. इसलिए चावल आसानी से पच जाता है और शरीर को जरूरी एनर्जी भी मिलती है.

रात में चावल खाना सही या गलत?

रात में चावल खाने को लेकर अलग-अलग राय है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात में चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि रात में हमारा मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है. जिससे चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल सकता है, जो वजन बढ़ने का बड़ा कारण बन सकता है. साथ ही, देर रात चावल खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज और एसिडिटी भी हो सकती हैं.

हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि अगर आप रात में चावल खाना चाहते हैं, तो हल्का-फुल्का खाएं. जैसे आप खिचड़ी या सादे चावल के साथ दाल और सब्जियां ले सकते हैं. कोशिश करें कि सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले डिनर कर लें.

एक दिन में कितना चावल खाना चाहिए?

1 दिन में कितना चावल खाना चाहिए, यह आपकी उम्र, लाइफस्टाइल और आप कितनी शारीरिक मेहनत करते हैं, इस पर निर्भर करता है. एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति के लिए दिन में एक से दो बार चावल खाना ठीक माना जाता है. अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो एक बार ही चावल खाएं, वो भी दोपहर के समय.

आमतौर पर, एक बार में एक कप पका हुआ चावल खाना काफी होता है. चावल के साथ हमेशा दाल, सब्ज़ी, दही या सलाद जैसी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जरूर शामिल करें, ताकि आपके शरीर को सभी सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें.

चावल किसे नहीं खाना चाहिए

डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी और थायराइड से पीड़ित लोगों को चावल के सेवन को सीमित करना चाहिए या इससे बचना चाहिए. चावल में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अधिक कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी होती है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि और वजन बढ़ सकता है.

सबसे जरूरी बात किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती. संतुलित मात्रा में और सही समय पर चावल खाने से यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)