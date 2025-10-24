रात के गूंथे आटे से सुबह बनाती हैं रोटी या पराठा, डाइटीशियन से जानिए इसका सेहत पर क्या पड़ रहा है असर

Leftover dough healthy or unhealthy : क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात में बचे हुए गूंथे आटे को फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसी से गरमागरम पराठे या रोटी बनाकर खा लेते हैं? लगभग हर भारतीय घर में ऐसा होता है, क्योंकि यह समय बचाने और खाने को बर्बाद होने से बचाने का एक आसान तरीका है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बचे हुए आटे को आप बिना किसी हिचक के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है?

आइए जानते हैं डाइटीशियन भावेश से कि यह आदत कितनी सही है और कहां जाकर सेहत के लिए खतरा बन सकती है.

क्या है डाइटिशियन की राय

डाइटीशियन भावेश गुप्ता के अनुसार, आटे को 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ्रिज में रखने से सूक्ष्मजीवों (Microbes) की ग्रोथ काफी धीमी हो जाती है. इसका मतलब है कि यह पूरी तरह रुकती नहीं है, बस धीमी हो जाती है.

न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखा जाए तो, रात के रखे आटे और ताजे आटे में कोई खास अंतर नहीं होता है. हां, इतना जरूर है कि विटामिन सी, फोलेट और पॉलीफेनॉल जैसे कुछ पोषक तत्व थोड़े कम हो सकते हैं. कामकाजी लोग या अकेले रहने वाले लोग आटे को एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रात भर फ्रिज में रख सकते हैं.

लेकिन बचे हुए आटे को इस्तेमाल करने की सुरक्षा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे गूंथा गया और कैसे रखा गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आटे को एक साफ एयरटाइट कंटेनर में रखकर 8 से 12 घंटे तक फ्रिज में रखा जाए, तो इसका उपयोग किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे 24 घंटे से अधिक पुराना आटा खाने लायक नहीं रहता.

फ्रिज का ठंडा तापमान बैक्टीरिया को धीमा करता है, लेकिन पूरी तरह रोकता नहीं. यही कारण है कि 12 घंटे के बाद आटे का स्वाद, रंग और गंध बदलने लगती है, जो इस बात का संकेत है कि वह खराब होना शुरू हो गया है.

आटा स्टोर करने का सही तरीका

अगर आटा बच गया है, तो उसे 8 से 12 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना सबसे सुरक्षित है. 24 घंटे से अधिक पुराना आटा इस्तेमाल न करें. इससे फूड प्वॉइजनिंग हो सकती है.

आटे को हमेशा साफ, एयरटाइट कंटेनर में ही फ्रिज में रखें, ताकि वह बाहरी नमी और गंध से बचा रहे.

इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आटे को सूंघकर देखें. अगर रंग, गंध या स्वाद में कोई बदलाव लगे, तो उसे तुरंत फेंक दें.

अगर संभव हो, तो डॉक्टर की सलाह मानते हुए ताजा आटा गूंथना और इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)