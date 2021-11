Drinks For Gas Relief: पेट में गैस की वजह से होती है बैचेनी, तो ये 4 घरेलू ड्रिंक्स झट से दिलाएंगी आराम

Drinks For Gas Relief: बहुत ज्यादा गैस आपको असहज महसूस करा सकती है.

How To Get Rid Of Gas Problem: पेट की गैस से परेशान हैं? गैस्ट्रिक समस्या भारतीय परिवारों की आम समस्याओं में से एक है. यह मसालेदार भोजन और खराब लाइफस्टाइल के कारण होती है. अपच, सूजन, हिचकी, हार्ट बर्न, पेट दर्द, अल्सर और मतली गैस्ट्रिक समस्याओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं. कभी-कभी पेट की गैस और एसिडिटी इतना परेशान करती है बैचेनी सी महसूस होने लगती है, वहीं कई लोगों को पेट में दर्द और पेट फूलने तक लक्षणों का अनुभव होता है. आप भी पेट की गैस के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं तो यहां कुछ आसान घरेलू उपचार दिए गए हैं जो आपको गैस्ट्रिक समस्याओं से तुरंत राहत दिला सकते हैं.

गैस्ट्रिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नुस्खे | Home Remedies To Get Rid Of Gastric Problems