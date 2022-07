Monkeypox: क्या कोविड की तरह ही फैलता है मंकीपॉक्स, किस तरह की सावधानियां बरतें? डॉक्टर के पास कब जाएं? जानें इसके बारे में सबकुछ

Monkeypox एक जूनोटिक डिजीज है.

What To Know About Monkeypox: मंकीपॉक्स पर लगातार बात की जा रही है लेकिन पूरी जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है. हर कोई ये जानना चाह रहा है कि मंकीपॉक्स क्या है, क्या मंकीपॉक्स सिर्फ स्किन इंफेक्शन है? मंकीपॉक्स आम स्किन इंफेक्शन से किस तरह अलग है? मंकीपॉक्स का इलाज और बचाव के तरीके क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके सही जवाब अभी तक कई लोगों को पता नहीं है. मंकीपॉक्स से जुड़े कुछ सवालों लेकर हमने डॉ. राजिंदर कुमार सिंघल, वरिष्ठ निदेशक और एचओडी, इंटरनल मेडिसिन, बीएलके, दिल्ली से बात की. यहां पढ़ें.

मंकीपॉक्स क्या है?