Sign Of Liver Disease: शरीर में ये 10 बदलाव बताते हैं कि आपको है लीवर की गंभीर बीमारी, जानें किन कारणों से होती है

Liver Disease Symptoms In Hindi: कई कारक लीवर के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं, जिनमें से अत्यधिक शराब का सेवन प्रमुख है. शराब से संबंधित लीवर रोग, जिसे आमतौर पर एआरएलडी के रूप में जाना जाता है. सभी जानते हैं ज्यादा मात्रा में शराब के सेवन से लीवर को नुकसान (Liver Damage) हो सकता है. यह क्षति सिरोसिस नामक एक गंभीर बीमारी की ओर ले जाती है. लीवर की बीमारी का कारण (Causes Of Live Disease) एक नहीं है यह कई गलत आदतों, खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है. कई लोगों को लीवर की बीमारी के लक्षण (Symptoms Of Liver Disease) पहचान में नहीं आते हैं क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता है कि जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वह लीवर डिजीज के हैं. इसलिए हम यहां लीवर की बीमारी होने पर शरीर में दिखने वाले कुछ संकतों के बारे में बता रहे हैं.

लीवर की बीमारी का कारण | Cause Of Liver Disease