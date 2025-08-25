विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या कांड में कुछ नए दावे किए जा रहे हैं. इस मामले में कुछ वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि निक्की ने आत्महत्या की है.

ग्रेटर नोएडा निक्की केस: CCTV, 2 नए वीडियो... पति विपिन को बचाने के लिए सोशल से सड़क तक 'अपने' आए साथ
  • निक्की के हत्या के आरोप में पति विपिन भाटी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है
  • स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी जारी किया है जिसमें निक्की के पति विपिन कार की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं
  • निक्की की बहन कंचन के भी एक वीडियो सामने आए हैं जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि निक्की ने आत्महत्या की है
नई दिल्ली:

ग्रेटर नोएडा में 21 अगस्त को घटी वह दर्दनाक घटना, जिसमें निक्की नाम की महिला को कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप है के मामले में पुलिस जांच जारी है. पुलिस ने इस मामले में निक्की के पति विपिन भाटी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दहेज हत्या के एंगल से जांच जारी है. हालांकि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसे वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान सामने आए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि निक्की ने खुद ही आग लगाई थी. 

CCTV फुटेज के आधार पर किए जा रहे हैं दावे

गांव के लोगों ने 21 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. इसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि जिस समय निक्की को आग लगाई गई, उस समय उसका पति विपिन अपने छोटे बच्चे के साथ घर के बाहर कार की सफाई कर रहा था. स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर विपिन बाहर था, तो उस पर निक्की को जलाने का आरोप कैसे लग सकता है? 

निक्की की बहन के बयान पर भी विवाद

इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निक्की की बहन कंचन को रोते हुए सुना जा सकता है “ये बहन, तूने क्या कर दिया?” ग्रामीणों का दावा है कि यह लाइन इस ओर इशारा करता है कि निक्की ने खुद ही आग लगाई और यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. उनका आरोप है कि निक्की के परिवार ने जानबूझकर इस घटना को हत्या का रूप दिया ताकि विपिन और उसके परिवार को फंसाया जा सके.

वीडियो एडिट करने के लगे आरोप

एक अन्य क्लिप में सास को विपिन की बदतमीज़ी के लिए पीटते हुए दिखाया गया है. निक्की के परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान सास ने निक्की को बचाने की कोशिश नहीं की. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से पेश किया गया है. उनका कहना है कि असल फुटेज में सास घटना रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बाद में वीडियो के हिस्से काटकर कहानी को एकतरफा दिखाया गया.

 निक्की मामले में आरोपियों के समर्थन गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं

सोमवार को समर्थन में जुटे ग्रामीण

विपिन के घर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए. उनका कहना है कि पुलिस को बिना पक्षपात के सभी सबूतों की जांच करनी चाहिए. ग्रामीणों का आरोप है कि मीडिया और निक्की के परिजन केवल एक ही एंगल दिखा रहे हैं, जबकि कई तथ्य अभी सामने आना बाकी हैं.

पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दहेज हत्या के तहत मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारी का कहना है कि वे हर वीडियो और सबूत की बारीकी से पड़ताल करेंगे. चाहे वह सीसीटीवी फुटेज हो, गवाहों के बयान हों या वायरल क्लिप्स.

