रोज भीगे हुए अखरोट खाने से क्या होता है? दिल और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद

Bheege Akhrot Khane Ke Fayde: अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, यही कारण है कि आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों में अखरोट को सुपरफूड कहा गया है. कई लोग इसे सूखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन्हें भिगोकर खाया है? जब अखरोट को रातभर पानी में भिगो दिया जाता है, तो इसके पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से पच और अवशोषित हो जाते हैं, जिससे पेट पर बोझ नहीं पड़ता और शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है. आइए जानतें हैं भीगे अखरोट खाने के क्या फायदे हैं?

सुबह खाली पेट अखरोट खाने के क्या फायदे हैं?

दिमाग: अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर है. अगर आप रोजाना इसको भिगोकर खाते हैं, तो याददाश्त बेहतर हो सकती है और एकाग्रता बढ़ सकती है. पढ़ने वाले बच्चों और मानसिक काम करने वालों को लाभ मिल सकता है.

दिल: भीगे अखरोट दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, इनका सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है. अगर आप इसे खाते हैं तो हार्ट अटैक और हृदय रोगों का खतरा कम हो किया जा सकता है.

पाचन: भीगे अखरोट पचाने में आसान होते हैं. इनको डाइट में शामिल करने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और पेट साफ रहता है, जो लोग गैस और अपच की दिक्कत से परेशान रहते हैं उनके लिए भी इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हड्डियां: भीगे अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. बुजुर्गों और बढ़ते बच्चों के लिए यह खासतौर पर यह लाभदायक माना जा सकता है.

