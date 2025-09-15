क्या गुड़ खाने से खून साफ होता है? कितनी सच है ये बात, जानिए Jaggery के शानदार फायदे

Jaggery Benefits In Hindi: गुड़ को चीनी का हेल्दी विकल्प माना जाता है. गुड़ को कई तरीकों से खाया जा सकता है. सबसे ज्यादा खाए जाने तरीकों में से एक है गुड़ की चाय, लड्डू. या सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ खाना न सिर्फ स्वादिष्ट लगता है, बल्कि इसे सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. खासकर एक बात बहुत सुनने को मिलती है "गुड़ खाने से खून साफ होता है." लेकिन, क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहावत है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक आधार भी है? क्या वाकई गुड़ खून को साफ करता है? आज हम इसी सवाल का जवाब यहां बताने जा रहे हैं और जानेंगे कि गुड़ खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं, और क्या यह सच में खून को शुद्ध करने में मदद करता है.

गुड़ में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है और यह रिफाइंड चीनी की तुलना में ज्यादा नेचुरल होता है. इसमें पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि. इन सभी तत्वों का शरीर में अहम रोल होता है, खासकर आयरन, जो खून की क्वालिटी सुधारने में मदद करता है.

क्या गुड़ सच में खून को साफ करता है?- (Does Jaggery Really Purify Blood?)

आयुर्वेद के अनुसार, गुड़ एक प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट है. यह शरीर से टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. खासकर आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाकर यह खून की क्वालिटी सुधारता है और नई ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है.

गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स शरीर की क्लीजिग प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं. यह लिवर को एक्टिव करता है, जिससे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है. हालांकि, इसे खून को पूरी तरह साफ कर देता है कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि गुड़ शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को सपोर्ट करता है.

गुड़ खाने के अन्य फायदे:

पाचन में सुधार गुड़ खाने से एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और पाचन बेहतर होता है.

इम्युनिटी बढ़ाता है गुड़ में मौजूद मिनरल्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.

त्वचा में निखार जब खून साफ होता है, तो त्वचा पर भी इसका असर दिखता है. मुंहासे कम होते हैं और चमक आती है.

सर्दी-खांसी में राहत गुड़ गर्म तासीर वाला होता है, जिससे सर्दी-जुकाम में आराम मिलता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

डायबिटीज के मरीजों को गुड़ सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

ज्यादा गुड़ खाने से वजन बढ़ सकता है.

दिन में 1–2 छोटे टुकड़े पर्याप्त हैं.

गुड़ कोई जादुई औषधि नहीं है. लेकिन, यह एक ऐसा प्राकृतिक फूड है जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. खून की सफाई में यह सहायक जरूर है, खासकर आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से. अगर आप इसे संतुलित मात्रा में रोाना अपनी डाइट में शामिल करें, तो यह आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)