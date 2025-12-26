सर्दियों में हल्दी-गुड़ और काली मिर्च मिलाकर लेने से क्या होता है? स्टडी से जानिए

Benefits of Turmeric Jaggery Black Pepper: सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खाने-पीने की आदतें बदलने लगती हैं. सर्दियों में खाना भारी हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है और शरीर को हल्के और ठंडे के बजाय स्थिर और संतुलित तत्वों की जरूरत महसूस होने लगती है. ऐसे में हमें गर्म और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को एनर्जी और गर्मी प्रदान करें. इस मौसम में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च जैसे मसाले हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

वैज्ञानिकों ने इस तिकड़ी का अध्ययन किया है. पीएमसी द्वारा किए गए एक सहकर्मी-समीक्षित अध्ययन में पाया गया कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को गर्मी और एनर्जी प्रदान करते हैं. काली मिर्च में पिपेरिन नामक एक यौगिक होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है. इसके अलावा गुड़ में आयरन और अन्य खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी और गर्मी प्रदान करते हैं. ऐसे में इन तीनों का मिश्रण सर्दियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

सर्दियों में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च का उपयोग कैसे करें?

इन तीनों का उपयोग आप अपने डेली आहार में कर सकते हैं. आप अपने चाय या दूध में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं. खाने में गुड़ का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा इन तीनों का इस्तेमाल करके एक गर्म पेय बना सकते हैं, जो शरीर को गर्मी और एनर्जी प्रदान करेगा.

एक कप दूध या पानी को गर्म करें.

आधे चम्मच हल्दी और एक पिंच काली मिर्च मिलाएं.

गुड़ को मिलाकर घोल लें.

इससे गर्मा-गर्म पी लें.

