दृश्यम 3 के मेकर्स धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना को भेजेंगे कानूनी नोटिस, रातोंरात बदला एक्टर, बोले- 3 बार सैलरी पर बात हुई

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन हैं, जिन्हें धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार के लिए काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अजय देवगन की दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह फीस में बढ़ोत्तरी बताई जा रही है. लेकिन अब पैनोरामा स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कंफर्म किया है कि जयदीप अहलावत दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना को रिप्लेस करेंगे. एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में मंगत ने बताया कि अक्षय खन्ना की फीस ही प्रोजेक्ट छोड़ने का असली कारण है, जिस पर तीन बार बात हो चुकी है.

अक्षय खन्ना को किया गया दृष्यम 3 में रिप्लेस

इसके अलावा प्रोड्यूसर ने बताया कि अक्षय ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके चलते उनकी प्रोडक्शन कंपनी अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. आगे उन्होंने अक्षय खन्ना के अचानक इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में और डिटेल्स बताए और कहा कि दृश्यम 3 में उनके किरदार, IG तरुण अहलावत के हेयरस्टाइल को लेकर अक्षय खन्ना के साथ कुछ मतभेद थे.

अक्षय खन्ना ने कॉल उठाना किया बंद

मंगत ने आगे बताया कि उनकी टीम ने बातचीत के बाद मतभेद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर अक्षय ने इस पॉइंट पर कॉल उठाना बंद कर दिया है, जिसके बाद लीगल नोटिस भेजने की बात कही जा रही है. इससे पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि छावा और धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस 21 करोड़ रुपए मांगी थी. हालांकि दृश्यम 3 के मेकर्स के साथ यह बात नहीं बनीं क्योंकि बजट बढ़ जाता.

दृष्यम 3 में विग चाहते थे अक्षय खन्ना

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय खन्ना की डिमांड थी कि वह दृश्यम 3 में विग पहने. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दृश्यम फ्रेंचाइज में 2022 में अक्षय खन्ना ने तरुण अहलावत का किरदार निभाया था, जो कि अजय देवगन के विजय सलगांवकर के किरदार को आईजी मीरा देशमुख ( तब्बू)के बेटे सैम के मर्डर के इल्जाम में जेल भेजना चाहता है.