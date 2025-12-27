विज्ञापन
AUS vs ENG, 4th Test: इंग्लैंड का भारत वाला करिश्मा, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा गुरूर

Australia vs England, 4th Test Result: बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया है. जीत के लिए मिले 175 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 32.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

AUS vs ENG, 4th Test: इंग्लैंड का भारत वाला करिश्मा, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा गुरूर
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया
  • ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट को चार विकेट से जीता
  • इंग्लैंड को दूसरी पारी में 175 रन का लक्ष्य मिला था जिसे उन्होंने 32.2 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल किया
  • जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में 40 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलकर इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई
Australia vs England, 4th Test Result: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की 'द एशेज' सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां इंग्लैंड की टीम 4 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. इंग्लिश टीम को बॉक्सिंग डे टेस्ट में जीत के लिए दूसरी पारी में 175 रनों का लक्ष्य मिला था. जिसे उन्होंने 32.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में 86.95 की स्ट्राइक रेट से 40 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 48 गेंदों में 37, जबकि बेन डकेट ने 26 गेंदों में 34 रनों का योगदान दिया. जारी सीरीज में इंग्लैंड की पहली जीत है. 

बॉक्सिंग टेस्ट की दूसरी पारी में कुंद नजर आई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धार

पहली पारी में जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दूसरी पारी में कुछ खास जलवा बिखरने में नाकामयाब रहे. मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और झाय रिचर्डसन ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. मगर वह भी टीम की किस्मत को बदल नहीं पाए. माइकल नेसर विकेट लिए हमेशा तरसते ही रहे.

भारत के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में हराया

2011 से खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने घरेलू जमीं पर 15 बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसे केवल 3 मुकाबलो में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसमें से 2 भारत ने, जबकि 1 बार इंग्लैंड ने हराया है.

बॉक्सिंग डे टेस्ट में जबरदस्त है ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया को जरूर चौथे टेस्ट मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मगर बॉक्सिंग डे टेस्ट में उनका रिकॉर्ड शानदार है. 2011 से खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने घरेलू जमीन पर 15 बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उसे 10 मैचों में जीत, जबकि सिर्फ 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

2018 और 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में दी थी शिकस्त

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में सबसे पहले 2018 में हराया था. उस दौरान टीम के कप्तान विराट कोहली थे. इसके बाद ब्लू टीम 2020 में भी पताका फहराने में कामयाब रही. उस दौरान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का गुरुर चकनाचूर किया था.

संक्षिप्त स्कोर:

ऑस्ट्रेलिया: पहली पारी 152 रन और दूसरी पारी 132 रन, माइकल नेसर (35) पहली पारी सर्वोच्च स्कोरर, ट्रेविस हेड (46) दूसरी पारी सर्वोच्च स्कोरर, माइकल नेसर (4) पहली पारी सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, मिचेल स्टार्क, झाय रिचर्डसन और स्कॉट बोलैंड ने दूसरी पारी में 2-2 विकेट चटकाए.

इंग्लैंड: पहली पारी 110 रन और दूसरी पारी 178/6 रन, हैरी ब्रूक (41) पहली पारी सर्वोच्च स्कोरर, जैकब बेथेल (40) दूसरी पारी सर्वोच्च स्कोरर, जोश टंग (5) ने पहली पारी में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, ब्रायडन कार्स (4) ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए.

