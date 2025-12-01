विज्ञापन
क्या सच में बासी लार लगाने से ठीक हो जाते हैं पिंपल्स? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Home Remedies for Pimples: बहुत से लोग अक्सर चेहरे पर होने वाले मुंहासों से परेशान रहते हैं. क्या वाकई पिंपल्स पर बासी लार लगाने से राहत मिलती है. आइए प्रोफेसर से जानते हैं स्किन पर बासी लार लगाना कितना फायदेमंद हैं.

How to Get Rid of Pimples Naturally: क्या लार लगाने से ठीक हो जाते हैं मुंहासे? यहां जानिए.

How to Get Rid of Pimples Naturally: क्या वाकई मुंहासों पर बासी लार लगाने से वे ठीक हो जाते हैं? हाल ही में एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने इंटरव्यू में बताया कि वह अपने चेहरे पर बासी लार (Stale Saliva) को सुबह-सुबह लगाती हैं. ऐसे में अगर आप भी बॉलीवुड अभिनेत्री के इस तरीके को फॉलो करने की सोच रहे हैं तो पहले सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार से जान लेते हैं, इस विषय पर उनका क्या कहना है.

क्या बासी लार लगाना फायदेमंद है? | Is Applying Stale Saliva Beneficial?

प्रोफेसर राम अवतार ने कहा, बासी लार को योग में अमृत माना गया है. इसे चेहरे पर लगाने में कोई बुराई नहीं है. आप इसे बिना किसी परेशानी के चेहरे पर लगा सकते हैं.

क्या बासी लार से ठीक हो जाते हैं मुंहासे? | Can Stale Saliva Cure Acne?

साफ त्वचा की तलाश में अनगिनत उपाय और उपचार सामने आए हैं. कुछ वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हैं और कुछ सदियों पुराने मिथ्स पर, ऐसा ही एक उपाय मुंहासों के इलाज के लिए है, जिसमें सुबह बासी लार का इस्तेमाल करना होता है. माना जाता है कि लार में मौजूद एंजाइम और तत्व मुंहासों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

चेहरे पर बासी लार का इस्तेमाल कैसे करें? | How to use stale saliva on face?

सबसे पहले मुंह को धो लीजिए और अब अपने चेहरे पर अपनी बासी लार लगा लीजिए. कुछ देर के बाद चेहरा साफ पानी से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

