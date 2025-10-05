पिंपल्स चेहरे पर छोड़ गए हैं जिद्दी निशान? मुंह में पानी भरकर करिए ये 1 काम, हल्के होने लगेंगे दाग

Pimples marks removal home remedy : बेदाग और चमकदार त्वचा न सिर्फ आपको खूबसूरत बनाती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बूस्ट करती है. ऐसे में आपके खूबसूरत चेहरे पर पिंपल निकलने लगें तो सोचो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है आप परेशान होने लगेंगे और छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह की क्रीम, तेल और फेशवॉश यूज करना शुरू कर देंगे. लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ब्रह्मऋषि देवदास जी महराज के बताए 2 आसान से नुस्खे अपना लेंगे. आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय और कैसे करना है अप्लाई..

पिंपल होने के कारण

ब्रह्मऋषि देवदास जी अपने इंस्टाग्राम पेज 'dev.mrg' पर शेयर वीडियो में कहते हैं कि चेहरे पर निकलने वाले कील मुंहासे और पिंपल्स पेट की गड़बडियों के कारण होते हैं. पेट की एसिडिटी और गर्मी चेहरे पर छोटे-छोटे दाने और मस्से के रूप में उभऱ आती हैं जो चेहरे को रूखी और बेजान दिखाती हैं. कम सोना भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम की बड़ी वजह होती है. इसके अलावा भी कई कारण पिंपल्स के हो सकते हैं.

अब आते हैं पिंपल्स होने पर क्या करें

देवदास जी आगे वीडियो में बताते हैं, आप अपने मुंह में पानी भर लीजिए. फिर अपने फेस को धोइए. इसके बाद आप मुंह से पानी को निकाल दीजिए. जब आप पानी निकालेंगे तो गरम-गरम निकलेगा, इससे आपकी नसें खुल जाती हैं उन्हें राहत और ठंडक मिलती है. आप इस टिप्स को 5 से 7 बार कर सकते हैं. दूसरा तरीका है पिंपल से छुटकारा पाने का- मुंह को फुलाइये. आपके आंखों के नीचे चेहरे के आस-आस पास की नसें खुल जाती हैं. ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है. इससे पिंपल्स में आराम मिलता है. ( जरूरी बात यह नुस्खा ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं कर सकते हैं, दूसरी इस नुस्खे में खाली मुंह फुलाना है दिमाग पर जोर नहीं देना है)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)