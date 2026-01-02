विज्ञापन
मौनजारो खुराक से कितना कम होता है वजन? क्या है इसकी कंडीशन, एक्सपर्ट से जानें

Mounjaro Injection Kitna Weight Kam Karta Hai: क्या वाकई में मौनजारो से मोटापा कम होता है अगर हां, तो कितना कम होता है? चलिए जानते हैं.

मौनजारो खुराक से कितना कम होता है वजन? क्या है इसकी कंडीशन, एक्सपर्ट से जानें
मौनजारो खुराक से कितना कम होता है वजन?

Mounjaro Injection Kitna Weight Kam Karta Hai: मोटापा कम करने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं. लोगों के लिए मोटापा एक आम बीमारी बन चुका है. मार्केट में इसके कई ट्रीटमेंट हैं और अब तो भारतीय मार्केट में मौनजारो (Mounjaro) ट्रीटमेंट भी आ गया है. मौजूदा साल के अप्रैल महीने में मौनजारो दवा भारत में लॉन्च हुई है. पिछले सात महीनों में मौनजारो की कमाई ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि मेडिकल सेक्टर हैरान है. भारत में इसकी बिक्री की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने सिफारिश की थी. मेडिकल स्टोर वाले इसे बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं. भारत में ज्यादातर लोग इसे मोटापा कम करने के लिए ले रहे हैं. इसके कुछ मासिक कोर्स है, जिस पर मोटा खर्चा आता है. क्या वाकई में मौनजारो से मोटापा कम होता है अगर हां, तो कितना कम होता है? चलिए जानते हैं.

मौनजारो से कितना वजन कम हो सकता है? | How Much Weight Can You Lose on Mounjaro?

भारत में 23 फीसदी महिलाएं और 22.1 फीसदी पुरुष ज्यादा वजन वाले हैं और 40 फीसदी महिलाएं व 12 फीसदी पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं. मौनजारो कितना शारीरिक वजन घटा सकता है? इस पर डॉक्टर का कहना है कि यह लोगों की शारीरिक कंडीशन पर निर्भर करता है. किसी का जल्दी वजन कम हो जाता है तो किसी का देर से. यह लोगों के खान-पान और शरीर में मौजूद कैलोरी पर डिपेंड करता है. एक्सपर्ट की मानें तो इस कोर्स से 6 महीने में 15 से 20 फीसदी तक वजन घट जाता है. उनका यह भी कहा है कि 3 से 6 महीने के बाद ही मौनजारो दवा का असर दिखाई देता है. अगर कोई ज्यादा ही मोटा है, तो उस पर यह दवा जल्दी असर नहीं करती है. मोटापे में भारत में दुनिया में तीसरे नंबर पर है.

कैस काम करता है मौनजारो? | How Does Mounjaro Make You Lose Weight

यह एक एक्टिव कंपाउंड है, जिसे टिर्जेपटाइड कहते हैं. यह शरीर के नेचुरल हार्मोन (GIP and GLP 1) की नकल करता है और यह मिलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं. इसी के साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी में सुधार कर भूख कम करते हैं और पाचन क्रिया को स्लो कर देते हैं. ऐसे में पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और मन खाने की तरफ नहीं दौड़ता है. कम खाने से कैलोरी शरीर में स्टोर होने की बजाय खुद पर खुद बर्न होने लगती है. आपको बता दें, मौनजारो कोई साधारण कोर्स नहीं है, जो मेडिकल स्टोर पर गए और शुरू कर दिया. इसके लिए डॉक्टर्स से सलाह लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि इसके कई कोर्स होते हैं और निर्धारित समय पर ही इसकी खुराक को लिया जाता है. खुराक गड़बड़ होने पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं.

