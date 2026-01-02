विज्ञापन
क्या बिना एक्सरसाइज किए भी मोंजारो दवा करती है काम, जानिए सेवन करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं 

मोंजारो दवा को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे खाने के बाद व्यक्ति का वजन आसानी से कम हो जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं, क्या बिना एक्सरसाइज किए भी मोंजारो दवा काम करती है?

Mounjaro Medicine: आज भारत में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत किए उनका मोटापा छूमंतर हो जाए. ऐसे में आज हम आपको मोंजारो दवा (Mounjaro) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दवा डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ- साथ वजन को भी कम करने में काफी हद तक मदद करती है. बता दें, दवा भारत की मार्केट में आ चुकी है. वहीं इस दवा को वैक्सीन के फॉर्मेट में लिया जाएगा. इस दवा के एक महीने में 2.5 मिलीग्राम डोज के चार शॉट्स लेने होते हैं. ऐसे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने जानते हैं, क्या बिना एक्सरसाइज किए भी मोंजारो दवा काम करती है? 

क्या बिना एक्सरसाइज किए भी मोंजारो दवा काम करती है? | Does Mounjaro medicine work even without exercise?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया,  मोंजारो दवा का इस्तेमाल एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ किया जा सकता है.  ऐसे में एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब आप इस दवा को लेते हैं, तो यह आपका वजन कम करता है, लेकिन इसके साथ ही लगभग 20 से 30 प्रतिशत मसल्स लॉस भी करता है. ऐसे में मान लीजिए कि अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप इस दवा की मदद से फैट तो कम कर पाएंगे, साथ ही आपके मसल्स भी कम होंगे. जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे में इस दवा के सेवन के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप इस दवा को बीच में रोक देते हैं, तो व्यक्ति को ज्यादा परेशानी न हो.

मोंजारो दवा लेने वाले व्यक्ति का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए | What should be the lifestyle of a person taking Mounjaro medicine?

जो व्यक्ति मोंजारो दवा का सेवन कर रहा है, उसे एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना जरूरी है.  रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी करें और इसी के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें और अच्छी नींद लें. बता दें, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो इस दवा को न लेने की सलाह दी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

