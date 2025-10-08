विज्ञापन
नाक और होंठ के बीच की लाइन का नाम आपको पता है? जानिए यहां क्या कहते हैं

कुछ लोगों का मानना है कि नाक और होंठ के बीच बनी यह लाइन व्यक्ति की खूबसूरती में भी इजाफा करती है. एक सही ढंग से बना हुआ और स्पष्ट फिल्ट्रम चेहरे को एक अट्रैक्टिव बनाता है.

आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी खांच का आखिर काम क्या है?

Do you know the name of the line between your nose and lips : क्या आपने कभी अपनी नाक और ऊपरी होंठ के बीच की छोटी सी खांच पर ध्यान दिया है? ये एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं. ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि इस लाइन का कोई खास नाम भी है. बता दें इस लाइन को विज्ञान की भाषा में "फिल्ट्रम" (Philtrum) कहते हैं. ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है "प्यार का गड्ढा" या "प्यार का निशान". सुनने में कितना प्यारा लगता है, है ना. 

फिल्ट्रम का काम क्या है - What is the function of the philtrum?

आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी खांच का आखिर काम क्या है? दरअसल, भ्रूण के विकास के दौरान, जब बच्चा मां के पेट में होता है, तो चेहरे के अलग-अलग हिस्से आपस में जुड़ते हैं. फिल्ट्रम वो जगह है जहां, ये हिस्से एक साथ आकर मिलते हैं. ये ऊपरी होंठ के बनने का एक अहम हिस्सा है.

फिल्ट्रम और आपकी हेल्थ - Filtrum and your health

फिल्ट्रम सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि यह हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहता है. कुछ खास हेल्थ कंडीशन या जेनेटिक सिंड्रोम में, फिल्ट्रम की बनावट में बदलाव देखा जा सकता है. उदाहरण के लिए, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम (Fetal Alcohol Syndrome) वाले बच्चों में अक्सर एक सपाट और चिकना फिल्ट्रम होता है. ये डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है.

इसके अलावा, कुछ लोगों का मानना है कि फिल्ट्रम की बनावट और गहरायी व्यक्ति की खूबसूरती में भी इजाफा करती है. एक सही ढंग से बना हुआ और स्पष्ट फिल्ट्रम चेहरे को एक अट्रैक्टिव बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

