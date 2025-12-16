GK Question: सोफा और रजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? आप पक्का नहीं जानते होंगे इसका जवाब

GK Question: हम रोज जिन चीजों के साथ उठते बैठते हैं, उनके नाम पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं. घर में रखा सोफा हो या सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली रजाई, ये दोनों हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. हम दिन भर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन्हें बोलते रहते हैं. लेकिन जब कोई अचानक सवाल कर दे कि सोफा और रजाई की शुद्ध हिंदी क्या है, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं.

हैरानी की बात ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका जवाब तुरंत नहीं दे पाते. इसकी वजह ये है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द इतने घुल चुके हैं कि शुद्ध हिंदी धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही है. तो अगर आप ही सोफा और रजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं इसका जवाब नहीं जानते तो फटाफट पढ़ लीजिए ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए.

सोफा का शुद्ध हिंदी नाम क्या है?

आज हर घर के ड्रॉइंग रूम में सोफा जरूर दिखाई देता है. मेहमान आएं तो सबसे पहले उन्हें सोफे पर बैठने को कहा जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोफा का शुद्ध हिंदी नाम आसन और दीवान है. पुराने समय में दीवान का इस्तेमाल बैठने और आराम करने के लिए किया जाता था.

राजा महाराजाओं और बड़े घरों में दीवान एक आम फर्नीचर हुआ करता था. समय के साथ अंग्रेजी शब्द सोफा ज्यादा चलन में आ गया और दीवान जैसे शब्द धीरे धीरे आम बोलचाल से गायब हो गए.

ये भी पढ़ें- JambuDwip island: रहस्यमयी जम्बूद्वीप कहां है, जानें अब इस आइलैंड पर कौन रहता है?

रजाई को हिंदी में क्या कहते हैं?

सर्दियों का मौसम आते ही रजाई हर घर की जरूरत बन जाती है. ठंड से बचने के लिए लोग सबसे पहले रजाई निकालते हैं. रजाई शब्द जितना आम है, उतना ही अनजान इसका हिंदी नाम है.

रजाई को हिंदी में 'उष्णावरण या शीतनिवारक आवरण' कहा जाता है. इन शब्दों का सीधा मतलब होता है ठंड से बचाने वाला आवरण. पुराने समय में लोग इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ये शब्द सुनने और बोलने में थोड़े मुश्किल लगते हैं.

रोज इस्तेमाल, पर नाम अनजान

हमारी रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे कई शब्द शामिल हो चुके हैं, जिनके हिंदी नाम क्या हैं और कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं. सोफा और रजाई तो बस एक छोटा सा उदाहरण हैं.

सच ये है कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में दर्जनों ऐसे शब्द हैं, जिनकी शुद्ध हिंदी जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. कई हिंदी नाम तो ऐसे हैं कि उन्हें सुनते ही बोलने में पसीने छूट जाते हैं और यही वजह है कि हम आसान शब्दों को ही अपनाते चले जाते हैं.

ये भी पढ़ें- High Paying Govt Jobs: भारत की वो पांच सरकारी नौकरियां, जिनमें मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी