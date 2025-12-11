कटहल फल है या सब्जी, 99% लोगों को नहीं होगा पता

Jackfruit Benefits: कटहल को वेजिटेरियन का मीट कहा जाता है. इसे नॉन-वेज और वेज खाने वाले दोनों ही पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कटहल सब्जी है या फल. सबसे पहले तो इसमें मौजूद गुणों के बारे में बात करते हैं. कटहल में विटामिन ए, विटामिन सी, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्‍शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन, फाइबर और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कटहल फल है या सब्जी- (Jackfruit fruit or vegetable)

कटहल वानस्पतिक रूप से एक फल है क्योंकि यह फूलों से विकसित होता है और इसमें बीज होते हैं, लेकिन पकने के आधार पर इसे सब्जी और फल दोनों तरह से खाया जा सकता है.

कैसे करें कटहल का सेवन- How To Consume Jaickfruits:

कटहल को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. जैसे कटहल की सब्जी, कटहल का अचार, कटहल के पकौड़े या पका कटहल आदि.



कैसे बनाएं कटहल की सब्जी- How To Make Jaickfruit Sabji:

कटहल की सब्जी को बनाने के लिए ढेर सारे मसाले डाले जाते हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर साथ ही इसकी गाढ़ी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर डाला जाता है. आप इसे पराठे और रोटी के साथ खा सकते हैं. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

कटहल खाने के फायदे- (Kathal Khane Ke Fayde)

जिन लोगों को कब्‍ज की समस्‍या रहती है उनके लिए कटहल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन में मददगार है. इतना ही नहीं इसके सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों को अपना वजन कम करना है उनके लिए भी परफेक्ट साबित हो सकता है. क्योंकि कटहल में कैलोरी काफी कम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने अधिक खाने से बचाने और वजन को कम करने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)