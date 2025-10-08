विज्ञापन
जिन्हें आप समझते हैं 'सब्जियां', असल में हैं ये 'फल', ये रही उनकी पूरी लिस्ट

What is the real difference between fruits and vegetables : फूड साइंटिस्ट और लेखक हेरोल्ड मैक्गी की किताब "ऑन फूड एंड कुकिंग: द साइंस एंड लोर ऑफ द किचन" में ऐसे कई फलों का जिक्र है जिन्हें हम सब्जियों की तरह इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कौन-कौन हैं इस लिस्ट में.

ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन फल और सब्जी के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है.

Fruits used as vegetable :  हम सब बचपन से टमाटर को सब्जी समझते आए हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि टमाटर असल में एक फल है? चौंक गए ना? टमाटर ही नहीं, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सब्जी मानते हैं जबकि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के हिसाब से वो फल होती हैं.आज हम ऐसी ही 15 मजेदार 'सब्जियों' के बारे में जानेंगे जो दरअसल फल हैं.

फल और सब्जी क्या है असली फर्क?

फल कैसे होते हैं

पौधे का वो हिस्सा जो बीज को चारों तरफ से घेरे रहता है, उसे फल कहते हैं. जैसे आम में गुठली होती है, वो फल है.

सब्जी कैसी होती है

पौधे का कोई भी खाने लायक हिस्सा, सिवाय फल और बीज के, सब्जी कहलाता है. जैसे पालक के पत्ते, आलू की जड़ वगैरह.

कहानी 1893 की जब टमाटर कोर्ट पहुंच गया

ये बात है 1893 की, जब अमेरिका में एक बड़े होलसेलर, जॉन निक्स को टमाटर इम्पोर्ट करने पर 'सब्जी' का टैक्स देना पड़ा. जॉन ने कहा, "अरे भाई! टमाटर तो फल है, और फल पर टैक्स नहीं लगता." बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही बॉटनी के हिसाब से टमाटर फल हो, लेकिन लोग इसे सब्जी की तरह ही बनाते और खाते हैं, इसलिए ये सब्जी ही कहलाएगा. और बस, तभी से ये फल और सब्जी का कंफ्यूजन चला आ रहा है....

जस्टिस होरेस ग्रे ने अपने फैसले में कहा था, "वनस्पति विज्ञान के हिसाब से टमाटर, खीरा, कद्दू, बीन्स और मटर सब बेल पर लगने वाले फल हैं. लेकिन आम बोलचाल में, चाहे बेचने वाला हो या खरीदने वाला, ये सब सब्जियां ही कहलाती हैं."

नाम में क्या रखा है?

शेक्सपियर ने कहा था, "गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, उसकी खुशबू तो वैसी ही रहेगी." ऐसे ही, हम टमाटर को चाहे फल कहें या सब्जी, खाते तो हम सब मजे से ही हैं. लेकिन आजकल जब हम खाने-पीने की चीजों से इतने दूर हो गए हैं, तो ये जानना दिलचस्प है कि हमारी थाली में जो आ रहा है, वो असल में है क्या.

फूड साइंटिस्ट और लेखक हेरोल्ड मैक्गी की किताब "ऑन फूड एंड कुकिंग: द साइंस एंड लोर ऑफ द किचन" में ऐसे कई फलों का जिक्र है जिन्हें हम सब्जियों की तरह इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कौन-कौन हैं इस लिस्ट में-

ये 'सब्जियां' हैं असल में फल

  1. एवोकाडो 
  2. करेला
  3. चेयोट
  4. खीरा 
  5. बैंगन 
  6. हरी बीन्स
  7. भिंडी
  8. जैतून (ओलिव)
  9. मटर
  10. गर्मियों के स्क्वैश (जैसे तोरी/ज़ुकीनी)
  11. भुट्टा (स्वीट कॉर्न)
  12. शिमला मिर्च 
  13. टमाटर
  14. सर्दियों के स्क्वैश (जैसे कद्दू/बटरनट) भी फल हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

