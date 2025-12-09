नौकरी तो जानते होंगे, लेकिन क्या होता है चाकरी का मतलब? ये रहा जवाब

Naukri Aur Chakri: दुनिया में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं और इससे होने वाली कमाई से ही परिवार का गुजारा किया जाता है. नौकरी करने वाले लोगों को हर महीने एक सैलरी दी जाती है, जो हर किसी की अलग-अलग हो सकती है. हालांकि आपने कई बार लोगों को नौकरी के अलावा चाकरी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी जरूर सुना होगा. कई बार लोगों ने आपसे भी पूछा होगा कि नौकरी-चाकरी कैसी चल रही है? अब सवाल है कि नौकरी के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आखिर ये चाकरी क्या होती है? आइए जानते हैं कि नौकरी और चाकरी में क्या अंतर होता है.

क्या होती है नौकरी?

नौकरी आमतौर पर पैसा कमाने के लिए की जाती है, लोग अपनी काबलियत की हिसाब से अलग-अलग नौकरियां कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. इसमें एक फिक्स सैलरी और बाकी चीजें होती हैं, जो हर महीने कर्मचारी को दी जाती हैं. आमतौर पर सभी नौकरियों में सैलरी एक महीने के बाद ही दी जाती है. किसी कंपनी या फिर व्यक्ति के लिए पैसे के लिए काम करने को नौकरी कहा जाता है.

क्या होता है इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस? जो गोवा नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ हो सकता है जारी

क्या होती है चाकरी?

अब नौकरी के साथ इस्तेमाल होने वाले शब्द चाकरी की बात करते हैं. चाकरी का असली मतलब सेवा होता है. इसमें मालिक की हर बात को मानना जरूरी होता है और किसी भी तरह की ग्रोथ की गारंटी नहीं होती है. किसी की गुलामी करने वाले के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है. अपने मालिक के आसपास रहने वाले शख्स को भी चाकर की कैटेगरी में रखा जाता है. कई लोग इसे चापलूसी से जोड़कर भी देखते हैं. कुल मिलाकर ये एक फ्रेज है, जिसे नौकरी के साथ अक्सर इस्तेमाल कर लिया जाता है.

अक्सर कुछ नौकरियों में नौकरी और चाकरी, दोनों ही बातें शामिल होती हैं. ऐसे में लोग इन्हें साथ में इस्तेमाल करते हैं. हालांकि चाकरी शब्द का इस्तेमाल हर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अगर आपको किसी से उसकी जॉब को लेकर कुछ पूछना है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है.