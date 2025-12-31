न्यू ईयर पर ड्रिंक करने के बाद अगली सुबह ये 6 संकेत दिखें तो समझिए शरीर ने रेड फ्लैग दे दिया

New Year Drinking Red Flags: न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मतलब अक्सर देर रात तक पार्टी, म्यूजिक, दोस्तों के साथ मस्ती और शराब होता है. उस समय सब कुछ मजेदार लगता है, लेकिन असली इम्तिहान अगली सुबह होता है. कई लोग सोचते हैं कि सुबह सिरदर्द या थकान होना नॉर्मल हैंगओवर है और थोड़ा पानी या चाय पीकर दिन शुरू कर देते हैं. लेकिन, सच यह है कि शराब के बाद दिखने वाले कुछ लक्षण सिर्फ हैंगओवर नहीं, बल्कि शरीर की चेतावनी (रेड फ्लैग) हो सकते हैं.

शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है, लिवर पर दबाव डालती है, ब्लड शुगर बिगाड़ती है और दिमाग के केमिकल्स को इंबैलेंस कर देती है. अगर न्यू ईयर पार्टी के बाद अगली सुबह शरीर ये संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एल्कोहल एब्यूज एंड एलहलकोलिज्म (NIAAA) के अनुसार, शराब के बाद शरीर में दिखने वाले कुछ लक्षण यह बताते हैं कि शरीर अपनी लिमिट से ज्यादा दबाव झेल चुका है. आइए जानते हैं ऐसे ही 6 रेड फ्लैग संकेत, जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए.

1. तेज सिरदर्द जो दवा से भी न जाए

हल्का सिरदर्द आम हो सकता है, लेकिन अगर सिर में धड़कन वाला तेज दर्द हो और पेनकिलर लेने के बाद भी आराम न मिले, तो यह गंभीर डिहाइड्रेशन या ब्लड वेसल्स पर असर का संकेत हो सकता है. शराब दिमाग की नसों को फैलाती है, जिससे माइग्रेन जैसे लक्षण उभर सकते हैं.

रेड फ्लैग क्यों?

लगातार सिरदर्द यह बताता है कि दिमाग को ऑक्सीजन और फ्लूइड बैलेंस में परेशानी हो रही है.

2. लगातार उल्टी या मिचली

अगर सुबह उठते ही बार-बार उल्टी हो या पेट में तेज मिचली बनी रहे, तो यह सिर्फ पेट खराब होना नहीं है. शराब पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है और एसिडिटी को बढ़ा देती है.

रेड फ्लैग क्यों?

लगातार उल्टी से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो सकती है, जो हार्ट और दिमाग के लिए खतरनाक है.

3. असामान्य कमजोरी और चक्कर आना

थोड़ी थकान सामान्य है, लेकिन अगर खड़े होते ही चक्कर आए, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए या शरीर में बिल्कुल जान न लगे, तो यह लो ब्लड शुगर या डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है.

रेड फ्लैग क्यों?

यह बताता है कि शरीर को जरूरी एनर्जी और फ्लूइड्स नहीं मिल पा रहे हैं.

4. दिल की धड़कन तेज या अनियमित लगना

न्यू ईयर के बाद सुबह अगर दिल बहुत तेज धड़क रहा हो, घबराहट हो या धड़कन अनियमित लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें. शराब हार्ट रिदम को बिगाड़ सकती है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, ज्यादा शराब पीने से हार्ट रिदम डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है, जिसे हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है.

5. बहुत ज्यादा प्यास और मुंह का सूखना

सुबह उठते ही गला सूखा हो, होंठ फट रहे हों और बार-बार पानी पीने का मन करे, तो यह गंभीर डिहाइड्रेशन का संकेत है. शराब शरीर से पानी और मिनरल्स दोनों बाहर निकाल देती है.

रेड फ्लैग क्यों?

अगर समय पर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स न मिले, तो किडनी पर भी असर पड़ सकता है.

6. बेचैनी, घबराहट और नींद न आना

कई लोगों को शराब के बाद अगली सुबह अजीब सी बेचैनी, डर या एंग्जायटी महसूस होती है. इसे अक्सर हैंग्जायटी कहा जाता है. शराब दिमाग के सेरोटोनिन और डोपामिन को असंतुलित कर देती है.

रेड फ्लैग क्यों?

यह संकेत देता है कि नर्वस सिस्टम पर ज्यादा असर पड़ा है और शरीर रिकवर नहीं कर पा रहा.

इन संकेतों पर क्या करें?

तुरंत पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें.

हल्का, आसानी से पचने वाला खाना खाएं.

शराब दोबारा बिल्कुल न लें.

अगर लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहें, तो डॉक्टर से संपर्क करें.

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद अगली सुबह शरीर जो संकेत देता है, वह मजाक नहीं होता. तेज सिरदर्द, उल्टी, कमजोरी, दिल की धड़कन, डिहाइड्रेशन और बेचैनी ये सब शरीर के रेड फ्लैग हैं.

