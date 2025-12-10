विज्ञापन
रात में बदलते रहते हैं करवट, नहीं आती नींद, तो अपनाएं सद्गुरु के बताए ये 3 उपाय, एनर्जी से भरी होगी अगली सुबह

Raat Me Neend Nahi Aane Ka Karan: आप कुछ ऐसी आदतें अपना सकते हैं जो बेहतर नींद में मदद करें. सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने ऐसे ही तीन उपाय बताएं हैं जिन्हें अपनाकर आप रात को बेहतर नींद ले सकते हैं और सुबह एनर्जी से भरे रह सकते हैं.

Raat Me Neend Nahi Aane Ka Karan: कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात में बिस्तर पर जाने के बाद भी वह घंटों तक करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती. नींद आ भी जाए बार-बार खुलती रहती है और सुबह ऐसा लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई. कई चीज़ें अच्छी नींद में रुकावट डाल सकती हैं, जैसे काम का स्ट्रेस, परिवार की जिम्मेदारियां और बीमारियां. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अच्छी नींद कभी-कभी मुश्किल से मिलती है. ऐसे में आप कुछ ऐसी आदतें अपना सकते हैं जो बेहतर नींद में मदद करें. सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने ऐसे ही तीन उपाय बताएं हैं जिन्हें अपनाकर आप रात को बेहतर नींद ले सकते हैं और सुबह एनर्जी से भरे रह सकते हैं.

अच्छी नींद के लिए बताए गए सद्गुरु के उपाय | Sadhguru's Tips Sleep Well

उत्तर की दिशा में सिर न करें

सद्गुरु के बताया कि भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लोग अगर उत्तर दिशा में सिर करते सोते हैं तो उनके लिए हानिकारक होता है और नींद भी अच्छी नहीं आती. उन्होंने कहा कि उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से पूरे शरीर का ब्लड सिर की ओर फ्लो होता है और इससे दिमाग की नशों पर जोर पड़ता है, जो नींद में बाधा पैदा करती हैं. वहीं उन्होंने कहा कि इस स्थिति में दिमाग की नशों पर जोर पड़ता है और वह फट भी सकती हैं, इससे नींद में सोते हुए ही मौत होने की संभावना रहती है. लिहाजा उत्तर दिशा में सिर करने से बचना चाहिए.

Photo Credit: Pexels

समय खत्म हो रहा है

सद्गुरु ने कहा कि आप अपने हर दिन को आखिरी मानिए. इस बात को मान लीजिए कि शरीर नश्वर है. रात में सोने से पहले इस अभ्यास को कीजिए और मानिए कि वह पल आपके जीवन का आखिरी मिनट है. फिर पीछे मुड़ कर देखिए और सोचें कि क्या आज जो आपने किया वह सार्थक था. इस अभ्यास को करने से आप निश्चिंत होकर सो पाएंगे.

मोह को त्याग दें

सद्गुरु कहते हैं कि आप सोने से पहले अपने सबसे पसंदीदा चीजों को खुद से अलग कर लें. आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, दिमाग में, मन में, रिश्तों में उसे खुद से अलग कर दें. इस तरह आप मन को हल्का करके सोएं, किसी भी चीज या विचार का बोझ खुद पर न रखें. अगर इस स्थिति मे आप सोते हैं तो आप अगले दिन अच्छे विचारों के साथ उठेंगे और ऊर्जा से भरे रहेंगे. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

