15 दिन में कैसे घटाएं वेट? इस डाइट को करें फॉलो

Weight Loss Diet: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और जल्द ही दिवाली भी आने वाली है. दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं और अपनी पसंद की मिठाई और कपड़े पहनते हैं, अगर आप अपने बढ़े हुए वजन के कारण पसंदीदा कपड़ों में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं, बस अपने आप को 15 दिन का समय दें और फिर देखें कमाल. यहां हम आपको कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताने वाले हैं जिनको 15 दिन फॉलो करके आप वजन को कम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो बदलाव?

दिवाली पर वजन कैसे कम करें | Weight Loss Karne Ki Diet

सबसे पहले मीठा छोड़े: त्योहारों में सबसे ज्यादा मीठा खाया जाता है. मीठा न केवल आपके वजन को बढ़ा सकता है, बल्कि और भी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए आज से ही मीठा खाना बंद कर दें और अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे मूंगफली, सोया चंकस, दूध, पनीर, दही, अंडे, चिकन, मछली, नट्स और बीज को शामिल करें. इसके साथ ही साथ आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकोली का सेवन भी वजन कम करने के लिए कर सकते हैं.

खाने के समय का ध्यान रखें: कई लोग सुबह लेट होने के कारण ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी ये आदत हानिकारक साबित हो सकती है. इसलिए रोजाना ब्रेकफास्ट करें और रात का खाना 7 से 8 बजे से पहले ही खा लें. 15 दिन ये रूटीन फॉलो करने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

एक्सरसाइज करें: सुबह के समय फास्ट वॉक, योगा, कार्डियो , स्ट्रेचिंग या ब्रिस्क वॉक करने से शरीर की चर्बी तेजी से कम होती है. अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज या हाइट इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो वजन कम करने में ज्यादा फायदा हो सकता है. इसलिए रोजाना अपने लिए समय निकालें और कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें.

ज्यादा पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड रखना वजन घटाने के लिए जरूरी होता है. पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं. इससे न सिर्फ बॉडी हाइड्रेट रहेगी, बल्कि वजन भी कम करने में मदद मिलेगी.

