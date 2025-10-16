Diwali Aur Dry Fruits: किशमिश असली है या नकली कैसे पहचानें, यहां जानें फायदे और नुकसान

How To Identify Original Raisins: ड्राई फ्रूट्स और दिवाली का एक खास कनेक्शन है. त्योहारों का मौसम आते ही मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है और इन्हीं में एक ड्राई फ्रूट जो काफी चर्चा में बनी रहती है वो है किशमिश. ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी खजाना मानी जाती है. दिवाली के समय किशमिश की कीमत बढ़ जाती है और यही कारण है बाजार में नकली किशमिश बिकने लगती है. ऐसे में क्या आप असली किशमिश खरीद रहे हैं या नहीं ये कैसे पहचानें. इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. आइए जानते हैं असली किशमिश की पहचान कैसे करें? इसे खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं.

असली किशमिश को कैसे पहचानें?

असली किशमिश पहचानने के लिए सबसे पहले उसका कलर देखें. अगर किशमिश बहुत ज्यादा चमकदार या गहरे पीले रंग की दिखे तो हो सकता है उसमें सल्फर या रंग मिलाया हो. वहीं, असली किशमिश हल्की नरम और थोड़ी चिपचिपी होती है. अगर वो सख्त या सूखी लगे तो हो सकता है तो वह पुरानी या नकली हो. असली किशमिश में हल्की मीठी खुशबू होती है. अगर किशमिश में तेज या रासायनिक गंध आए, तो समझ लें कि वह नकली है.

इसे भी पढ़ें: केला खाने के 4 बड़े नुकसान, अगर आप खा रहे हैं तो आज से बंद कर दें

किशमिश खाने के फायदे:

पाचन: किशमिश में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज से राहत दिला सकता है और पाचन को दुरुस्त रख सकता है.

हड्डियां: किशमिश कैल्शियम से भरपूर है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में लाभदायक साबित हो सकता है. इसका सेवन जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

दिल: किशमिश एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम से भरपूर है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं.

किशमिश खाने के नुकसान:

वजन: किशमिश में कैलोरी और शुगर ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ज्यादा किशमिश खाने से बचें.

डायबिटीज: किशमिश में नेचुरल शुगर होती है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

एलर्जी: कुछ लोगों को ज्यादा किशमिश खाने से एलर्जी या गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

Watch Video: एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)