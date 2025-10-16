केला खाने के 4 बड़े नुकसान, अगर आप खा रहे हैं तो आज से बंद कर दें

Kela Khane Se Kya Nuksan Hota Hai: केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में खाया जाता है. इसे एनर्जी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है. पोटैशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी, फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर केले के कई फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कई लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, तो चलिए जानते हैं केले खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को केले का सेवन नहीं करना चाहिए.

कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए?

शुगर: केले में नेचुरल शुगर ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए केले का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

वजन: केले में कैलोरी ज्यादा होती है. ज्यादा मात्रा में कैलोरी का सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. अगर आप डाइट पर हैं तो केले के सेवन से दूरी बनाएं नहीं तो आपका वजन घटने की जगह बढ़ सकता है.

नींद: केले में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड दिमाग को शांत करने और नींद लाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर इसका जरूरत से ज्यादा सेवन कर लिए जाए तो आलस, थकान और सुस्ती का कारण भी बन सकता है.

एसिडिटी: केला कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है. अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो पेट में दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या का शिकार बन सकते हैं. इसलिए जो लोग पहले से ही इन दिक्कतों से पीड़ित हैं उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)