Diabetes के मरीज दिवाली पर खा सकते हैं मिठाई, बस फॉलो करें ये टिप्स नहीं बिगड़ेगा शुगर लेवल !

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और दिवाली के मौके पर खूब सारी मिठाइयों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी टिप्स बताए गए हैं, जिसे फॉलो करने के बाद शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.

डायबिटीज के मरीजों को किसी भी तरह की मिठाई खाने से पहले उसकी क्वांटिटी को चेक कर लेने की सलाह दी जाती है.

How to control blood sugar : दिवाली के मौके पर जहां हम खूब सारी मिठाइयों का लुत्फ उठाते हैं, वहीं कहीं न कहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए यह समय काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए उन्हें न चाहते हुए भी मिठाइयों से परहेज करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो टेंशन न लें, यहां हम आपके लिए डायबिटीज फ्रेंडली टिप्स लेकर आए हैं, जिसे फॉलो कर आप भी मिठाइयों का लुत्फ उठा सकते हैं और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा. 

यहां देखें डायबिटीज फ्रेंडली टिप्स - See diabetes-friendly tips here

1. डायबिटीज के मरीज अगर दिवाली पर मिठाइयों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उन्हें हेल्दी मिठाइयां खाने की सलाह दी जाती है. बता दें, लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयों में भरपूर मात्रा में चीनी होती है. ऐसे में इसके बजाय शुगर- फ्री और नेचुरली स्वीट्स ट्राई करने पर फोकस करें. आप ड्राई फ्रूट्स और होम मेड स्वीट्स का ऑप्शन चुन सकते हैं. जिसमें मैदे की जगह पर गेहूं का आटा, जई या बाजरा का उपयोग किया जा सकता है.

2. डायबिटीज के मरीजों को किसी भी तरह की मिठाई खाने से पहले उसकी क्वांटिटी को चेक कर लेने की सलाह दी जाती है. ऐसे में डॉक्टर से पूछ लें, कि उनके लिए कितनी मात्रा में मीठा खाना सही है. इसी के साथ खाली पेट मीठा खाने से बचें. वहीं शुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए हेल्दी खाना खाने के बाद ही मिठाई खाएं.

3.  डायबिटीज के मरीजों को सलाह दी जाती है कि वह मिठाइयों की जगह खुद को खुश करने के लिए दूसरे हेल्दी ऑप्शन चुन सकते हैं.  ऐसे में वह चकली, नमकीन और पकौड़े, मठरी या भुने हुए चने स्नैक्स की तरह खा सकते हैं.

4. डायबिटीज के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेहत सबसे पहले है, ऐसे में त्योहार के समय डाइट और रूटीन में बदलाव के साथ,  ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए दिवाली के दौरान डायबिटीज के मरीजों को ग्लूकोज का लेवल रेगुलर चेक करने की सलाह दी जाती है.

5. डायबिटीज के मरीजों को दिवाली के मौके पर शराब न पीने की सलाह दी जाती है. बता दें, शराब  ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती है. ऐसे में शराब पीना अवॉइड करें या सीमित मात्रा में पीएं. इसी के साथ अगर शराब का सेवन कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड रहें और ग्लूकोज के लेवल पर नजर रखें.






 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

