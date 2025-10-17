इस दिवाली पर चाहते हैं, न हो पेट खराब, तो फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए गए ये 6 टिप्स

दिवाली एक ऐसा मौका है, जहां हम खाने- पीने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं और खूब सारे लजीज व्यंजनों से लेकर तरह- तरह की मिठाइयों और स्नैक्स का लुत्फ उठाते हैं. हालांकि त्योहारों के दौरान अधिक खाना-पीना डाइजेशन पर बुरा असर डाल सकता है. इसी कारण दिवाली के अगले दिन ज्यादातर लोगों को पेट फूलना, एसिडिटी और पेट में तकलीफ की समस्या होती है. ऐसे में आज हम गट हेल्थ एक्सपर्ट (Gut Health Expert) से जानेंगे कि कैसे दिवाली पर अपने पेट को खराब होने से रोक सकते हैं.



दिवाली के मौके पर ऐसे रखें अपने पेट की ठीक



गट (आंत) और हार्मोन हेल्थ एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन से ट्रेंड न्यूट्रिशन कोच तनीषा बावा ने इस त्योहारी सीजन में आंत (Gut) को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 6 टिप्स बताए हैं, जो इस प्रकार हैं.



1. हाइड्रेटेड रहें



तनिषा ने कहा, त्योहारों के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, खासकर अगर आप शराब पी रहे हैं. वह कहती हैं, अगर आप शराब पी रहे हैं, तो दिन में चार लीटर पानी पीएं. इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए इसमें एक चुटकी नमक भी मिलाएं.



2. डिनर जरूर करें



एक्सपर्ट ने कहा, दिवाली मनाने के लिए निकलने से पहले प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डिनर जरूर करें. ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आप दिवाली पार्टी में बिना सोचे-समझे खाने के बजाय सोच-समझकर खाएंगे. जिसके कारण आपका पेट खराब होने से बचेगा.



3. क्लिन ड्रिंक



एक्सपर्ट ने दिवाली पार्टी में 'साफ ड्रिंक' पीने की सलाह दी है. उन्होंने कहा, मीठे कॉकटेल और चीनी वाले मिक्सर से बचें जो आपके पेट को खराब कर सकते हैं.



4. इन चीजों का गर्म पानी पीएं



एक्सपर्ट ने कहा, दिवाली का जश्न देर रात तक चलता है, ऐसे में अगले दिन आपके शरीर में सूजन और सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए सूजन को कम करने के लिए दिन में हल्दी, अदरक और काली मिर्च का गर्म पानी पिएं.



5. घर का बना खाना खाएं



दिवाली के दौरान मार्केट में कई मिलावटी चीजें आती है. जिसकी वजह से पेट खराब हो सकता है, ऐसे में एक्सपर्ट ने सलाह दी है, कि जब तक संभव हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाएं, ताकि आपका खाना आसानी से पच सके.





6. खाना न छोड़ें



दिवाली पर देर रात तक जागने और शराब पीने से अगली सुबह आपको पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, जिससे अक्सर आपकी भूख कम हो जाती है. ऐसे में एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि अगर दिवाली के दिन आप देर से सोए हैं और अगली सुबह भूख नहीं लगी है, तो नाश्ता छोड़ना सही नहीं है. इसके बजाय प्रोटीन और फैट से भरपूर नाश्ता करने की सलाह दी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)