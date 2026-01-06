क्या नारियल पानी पीने से बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल? जानें, जरूरत से ज्यादा पीने से कितना हो सकता है नुकसान?

Nariyal Pani Pine Se Sugar Badhta Hai Kya: नारियल पानी एक नेचुरल,रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जिसे पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है. स्वाद में इसका पानी हल्का मीठा होता है. ज्यादातर लोग इसे सुबह पीना पसंद करते हैं. वैसे तो नारियल पानी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या नारियल पानी पानी ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) के लिए फायदेमंद है या नहीं? ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं, क्या नारियल पानी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है?

क्या नारियल पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है? | Does Coconut Water Increase Blood Sugar Level?

अगर आप नारियल पानी रोजाना पीते हैं, तो आपको बता दें, इसे पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. हालांकि ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितनी मात्रा में रोजाना नारियल पानी पी रहा है.

बता दें, नारियल पानी पीने में हल्का मीठा लगता है, इसका मतलब यह है कि इसमें नेचुरल शुगर होती है. यानी जब कोई व्यक्ति इसे पीता है, तो शुगर ब्लड में अवशोषित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: इस दही में जो मिला जो आपकी सेहत के लिए है खतरनाक, जानें यहां

माना जाता है, जो लोग हेल्दी हैं और डायबिटीज के शिकार नहीं है, उनके ब्लड शुगर लेवल में वृद्धि आमतौर पर हल्की होती है. हालांकि डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल की वृद्धि बढ़ने की संभावना अधिक होती है, अगर वह जरूरत से ज्यादा नारियल पानी पीते हैं. ऐसे में यह सच है नारियल पानी से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए.

नारियल पानी पीने से क्यों बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल | Can Diabetic Patients Drink Coconut Water?

नारियल पानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह ब्लड शुगर में अचानक बढ़ने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ता है. इसमें फाइबर भी होता है, जो ब्लड में शुगर के अवशोषण को धीमा करने में सहायक होता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी (Sensitivity) को बेहतर बनाते हैं, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. बता दें, अगर आप नारियल पानी को कंट्रोल में पीते हैं, तो चीनी बनी ड्रिंक या फलों के रस की तुलना में, यह डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्दी ऑप्शन माना गया है.

जरूरत से ज्यादा नारियल पानी पीने से क्या होगा? | Is Excess Coconut Water Harmful?

सबसे पहले आपको बता दें, नारियल पानी का अत्यधिक सेवन खतरनाक हो सकता है, मुख्य रूप से इसमें मौजूद पोटेशियम की उच्च मात्रा के कारण. इससे खतरनाक हाइपरकलेमिया (Hyperkalemia) हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, खासकर गुर्दे की समस्याओं वाले या कुछ दवाओं का सेवन करने वालों के लिए इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करना ठीक नहीं माना गया है. इसके अलावा, इससे पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है. यही नहीं अगर आप दवाओं का सेवन करते हैं, तो इसे पीने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)