Diabetes है और फल खाना पसंद है तो जान लें कौन से Fruit खाने चाहिए? ये तरीका अपनाएंगे तो नहीं बढ़ेगी Blood Sugar Level

Fruits For Diabetes: फलों का सेवन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

Fruits For Diabetes: गर्मी के मौसम में कौन नहीं चाहता कि तरबूज, आम जैसे फलों का तुप्त उठाया जाए, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको गर्मियों के सीजन में आने वाले फलों को ध्यान से चुनने की जरूरत है. आपने बहुत बार सुना होगा कि डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) ही ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने की कुंजी है. समर सीजन के फलों में तरबूज और अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) ज्यादा होता है और ये सवाल अब भी बनता है कि क्या डायबिटीज के फल खाने चाहिए? (Fruits Should Be Eaten In Diabetes) या डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं?

डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए? | Which Fruits Should Be Eaten In Diabetes?