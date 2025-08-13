विज्ञापन
अस्पताल के डॉक्टर रूम में घुसा सांड, चट कर गया काम के कागज़, स्टाफ रहा नदारद

एक अस्पताल में डॉक्टर के कमरे में घुसे सांड का वीडियो वायरल हो गया. घटना ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Bull eats papers in hospital: उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का है, जहां एक सांड बेखौफ डॉक्टर के ओपीडी रूम में घुस आया.

स्टाफ नदारद, सांड ने संभाली डॉक्टर की कुर्सी (bull in OPD)

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अस्पताल में मरीज तो दूर, स्टाफ का भी कहीं अता-पता नहीं था. खाली कमरे में सांड न सिर्फ आराम से डॉक्टर की कुर्सी तक पहुंचा, बल्कि टेबल पर रखे कागज़ भी चबाने लगा. इस नज़ारे को देखकर वीडियो बनाने वाला शख्स हैरान रह गया.

स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी, जनता में गुस्सा (bull eats doctor papers)

इस घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. लोग इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और प्रशासन की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण बता रहे हैं. वायरल वीडियो के बावजूद, ज़िला स्वास्थ्य विभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया और न ही संबंधित स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई की है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं (bull roaming inside an OPD)

ये पहला मामला नहीं है जब अस्पताल में मवेशी पहुंच गए हों. इसी महीने बरेली में दो सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक चाय की दुकान को पल भर में तहस-नहस कर दिया था. लगातार हो रही इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सार्वजनिक जगहों और खासकर अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था कहां है.

