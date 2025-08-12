'तकनीकी रूप से बेदाग...', रिकी पोंटिंग ने वर्ल्ड क्रिकेट के इन दो बल्लेबाजों को बताया सर्वश्रेष्ठ

Ricky Ponting Picks Sachin Tendulkar and Rahul dravid: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने वर्ल्ड क्रिकेट के दो ऐसे बल्लेबाजों के नाम बताएं हैं जो तकनीकी रूप से बेदाग हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सचिन तेंदुलकर (Ricky Ponting on Sachin Tendulkar) और राहुल द्रविड़ (Ricky Ponting on Rahul Dravid) को विश्व क्रिकेट का वह बल्लेबाज बताया है जिनकी बल्लेबाजी तकनीक में कोई खामी नहीं है. पोंटिंग ने दोनों बल्लेबाजों को तकनीकी रूप से बेदाग बताया. तेंदुलकर को लेकर पोंटिंग ने कहा, "सचिन और राहुल द्रविड़ तकनीकी रूप से अच्छे थे जितने मैंने अब तक देखे हैं. जिनके खिलाफ मैंने खेला है. दोनों की बल्लेबाजी ऐसी रही है जो बेदाग रही है और किसी भी स्तर या वेन्यू पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे."

Photo Credit: X/@SunRisers

बता दें कि तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज में से एक हैं. (Sachin Tendulkar Profile - Cricket Player India) क्रिकेट के भगवान के नाम से विख्यात तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट में कुल 15921 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 51 शतक दर्ज है. वहीं, उनके नाम 68 अर्धशतक टेस्ट में दर्ज है. वनडे में सचिन ने 49 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर दुनिया में 100 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

Photo Credit: ANI

दूसरी ओर राहुल द्रविड़ भारत के ऐसे बल्लेबाज के तौर पर जाने गए जिन्हें 'दीवार' माना जाता था. द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में 164 टेस्ट मैच में कुल 13288 रन बनाए हैं जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल है. राहुल ने वनडे में 344 मैच खेलकर कुल 10889 रन बनाए जिसमें 12 शतक और 83 अर्धशतक शामिल रहे. (Rahul Dravid Career Stats)

इसके अलावा रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting - Cricket Player Australia) की बात करें तो उन्हें विश्व क्रिकेट का एक महान कप्तान माना जाता है. पोंटिंग के नाम टेस्ट में 13378 रन और 41 शतक दर्ज है. टेस्ट में पोंटिंग ने 62 अर्धशतक भी लगाए हैं. इसके अलावा वनडे में पोंटिंग ने 375 मैच खेलकर 13704 रन बनाने में सफलता हासिल की है. वनडे में रिकी पोंटिंग ने 82 अर्धशतक और 30 शतक लगाए हैं.