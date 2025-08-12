विज्ञापन
करुण नायर- साई सुदर्शन नहीं, टेस्ट में नंबर 3 पर इस बल्लेबाज को मिलना चाहिए मौका, सौरव गांगुली ने बताया

Sourav Ganguly on Batter As India's No.3 In Tests: भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे टेस्ट में नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम में मौका मिलना चाहिए.

  • भारत के टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर की बल्लेबाजी क्रम को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
  • करुण नायर और साई सुदर्शन को नंबर तीन पर आजमाया गया लेकिन दोनों ने पर्याप्त रन नहीं बनाए.
  • सौरव गांगुली ने अभिमन्यु ईश्वरन को नंबर तीन पर खेलने का सुझाव दिया और उनकी उम्र को सकारात्मक बताया.
Sourav Ganguly on Abhimanyu Easwaran: टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से तय लग रहा था, लेकिन भारत को तीसरे नंबर क्रम की चिंता हो सकती है. टेस्ट सीरीज के दौरान करुण नायर और साई सुदर्शन को आजमाया गया था, लेकिन दोनों ही ज़्यादा रन नहीं बना पाए. ऐसे में अभी भी नंबर तीन की जगह को लेकर खासकर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी क्रम में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में  कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान में गांगुली ने नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को लेकर बात की है और उस बल्लेबाज के बारे में बताया है जिसे भविष्य में नंबर 3 पर आजमाना चाहिए. (Sourav Ganguly Wants Abhimanyu Easwaran As India's No.3 In Tests cricket)

गांगुली ने अभिमन्यु ईश्वरन को नंबर 3 पर आजमाने की बात की है. गांगुली ने कहा, "उनकी उम्र उनके पक्ष में है.  मुझे अब भी विश्वास है कि उन्हें मौका मिलेगा.  मुझे लगता है कि यशस्वी(जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत,  रवींद्र जडेजा जैसे बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं. बस तीसरा नंबर थोड़ा कमज़ोर लग रहा था.  हो सकता है ईश्वरन को वहां आजमाया जाए."

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अभिमन्यु ईश्वरन को भी टीम में जगह दी गई थी लेकिन उन्हें एक भी मौका नहीं मिला था जिससे उनके पिता काफी खफा हो गए थे. 

हाल ही में विक्की लालवानी के साथ बातचीत में, अभिमन्यु ईश्वरन के पिता रंगनाथ ने दावा किया कि गौतम गंभीर ने उनके बेटे को टीम में चुने जाने का आश्वासन दिया था.  हालांकि, उसने अभी तक टेस्ट टीम में डेब्यू नहीं किया है. पिता रंगनाथ ने कहा, " गंभीर ने जब मेरे बेटे से बात की, तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि तुम सही काम कर रहे हो, तुम्हें मौका ज़रूर मिलेगा.  मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें एक-दो मैच के बाद बाहर कर दूं. मैं तुम्हें लंबा मौका दूंगा. मेरे बेटे ने मुझे यही बताया.  पूरी कोचिंग टीम ने उसे आश्वासन दिया कि उसे उसका हक़ मिलेगा, उसे लंबा मौका मिलेगा.  मैं बस इतना ही कह सकता हूं,  मेरा बेटा 4 साल से इंतज़ार कर रहा है, उसने 23 साल कड़ी मेहनत की है. "

